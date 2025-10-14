Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़… स्लीपर और एसी बोगियों में सीटें फुल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Diwali Train Ticket: दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। स्लीपर और एसी बोगियों में सीटें कम, प्रतीक्षा सूची लंबी। यात्रियों को त्योहारी यात्रा में जद्दोजहद का सामना।

2 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2025

दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़ (Photo source- Patrika)

दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़ (Photo source- Patrika)

Diwali Train Ticket: दिवाली से पहले यात्री ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। स्लीपर व एसी बोगी में सफर के लिए सीटें नहीं मिल रही है। प्रतीक्षा सूची लंबी गई है। यही स्थिति छठ महापर्व तक बनी हुई है। इस कारण पर्व पर घर जाने को लेकर यात्रियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। त्योहारी सीजन से पहले यात्री ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें खाली नहीं है।

Diwali Train Ticket: यात्रियों में सीटें कंफर्म होने का इंतजार

ऐसे में जिले के सार्वजनिक व निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को दिवाली व छठ महापर्व पर घर जाने के लिए आरक्षित टिकट के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आरक्षित टिकट काउंटर में भी यात्रियों की लंबी कतार लग रही है। सबसे अधिक वेटिंग बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य क्षेत्रों के प्रांतों की ओर जाने वाली ट्रेनों में है। बिहार की ओर जाने वाली यात्री ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची 150 से अधिक हो गई है।

वहीं छठ महापर्व के तीन से चार दिनों के भीतर भी आरक्षित टिकट नहीं मिल रही है। यात्रियों को मजबूरी में प्रतीक्षा सूची लेकर कन्फर्म होने का इंतजार करना पड़ रहा है। जिले के विभिन्न सार्वजनिक व निजी कंपनी व संस्थानों में विभिन्न प्रांतों के लोग कार्यरत हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भीड़ का फायदा ट्रेवल्स एजेंसियां उठा रही हैं। समय और स्थिति अनुसार यात्रियों से निर्धारित किराया से 500 रुपए से एक हजार रुपए तक अधिक ले रही हैं। साथ ही आरक्षित टिकट देने का दावा कर रहे हैं। इस कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मजबूरी में उन्हें अधिक रुपए देना पड़ रहा है।

बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों में यात्रियों की भीड़

Diwali Train Ticket: इसी माह छठ महापर्व है। लेकिन इसके पहले ही रेल गाड़ियों में आरक्षित सीटें नहीं मिल रही हैं। इससे पर्व में घर जाने वाले लोग परेशान हैं। लोग अभी से अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। छठ से तीन चार दिन पहले घर जाने के लिए लोग कोरबा बस स्टैंड भी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली बसों में अपना सीट पहले से आरक्षित करवा रहे हैं। इसके लिए बसों के एजेंट से सपर्क कर रहे हैं।

पूजा स्पेशल ट्रेनों में जगह मिलनी मुश्किल

इधर, रेलवे बोर्ड दिवाली और छठ महापर्व पर पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने जा रहा है। इसमें से कुछ रेल गाड़ियां बिलासपुर- रायपुर होकर होकर गुजरेंगी।

ये भी पढ़ें

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग
जांजगीर चंपा
दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़… स्लीपर और एसी बोगियों में सीटें फुल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सपना चौधरी के स्टेज शो में बवाल, प्रशंसक मंच पर चढ़े और रिसॉर्ट में की तोड़फोड़

सपना चौधरी के स्टेज शो में हंगामा (Photo source- Patrika)
कोरबा

Congress District President: कांग्रेस में संगठन पुनर्गठन की तैयारी! एक माह में होगी नए जिलाध्यक्ष की घोषणा

Congress District President (Photo source- Patrika)
कोरबा

दीपका-गेवरा के लोवर फेस पर भरा पानी, कोयला खनन में आई गिरावट ने बढ़ाई चिंता, उत्पादन बढ़ाने का निर्देश

दीपका-गेवरा के लोवर फेस पर भरा पानी, कोयला खनन में आई गिरावट ने बढ़ाई चिंता, उत्पादन बढ़ाने का निर्देश
कोरबा

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग! दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करें, फेडरेशन ने प्रबंधन को लिखा पत्र…

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग(photo-patrika)
कोरबा

CG Crime News: युवक ने अगवा और मारपीट का लगाया आरोप, CCTV फुटेज से तलाश कर रही पुलिस…

युवक ने अगवा कर मारपीट का लगाया आरोप(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.