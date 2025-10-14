CG News: चैन की नींद सो रहा फूड एंड ड्रग विभाग, एक सप्ताह बाद दिवाली लेकिन कहीं भी जांच नहीं, न सैंपल ले रहे

एफएसएसएआई के आदेश के बाद राजधानी की किसी भी दुकान में मिठाइयों की ट्रे पर बेस्ट बिफोर डेट या एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जा रही है। आदेश के पहले तक हर ट्रे पर ये डेट लिखी रहती थी। इसमें पांच दिनों से सप्ताहभर की डेट होती थी। अब ट्रे पर मिठाई देखकर कोई भी ग्राहक ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कितने दिनों पहले बनी है। दुकानदार तो इसे ताजा बताकर ही बेचते हैं। इसके बावजूद कई बार मिठाइयों में फफूंद, स्वाद खराब होने की शिकायतें आम हैं। इस पर फूड एंड ड्रग विभाग का सुस्त रवैया लोगों को बीमार करने के लिए काफी है।