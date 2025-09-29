राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार, इलाज के बहाने आया था शहर में और… जानें कई चौंकाने वाले खुलासे

बीजापुर एरिया कमेटी सदस्य रामा नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वह पिछले काफी समय से डीडीनगर थाना क्षेत्र में रहता था। कोरबा में एसईसीएल में काम करने और कोल कर्मचारी संगठन का लीडर भी बताया जाता है। इस इनपुट को जांच के दायरे में लेते हुए उसके करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि रामा किचाम चंगोराभाठा से पकडे़ गए नक्सली दंपति जग्गू कुरसम उर्फ रवि उर्फ रमेश उसकी पत्नी कमला के घर पर आनाजाना था।