राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार, इलाज के बहाने आया था शहर में और… जानें कई चौंकाने वाले खुलासे

CG Naxal News: रायपुर के बस स्टैंड से गिरफ्तार नक्सली को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेजा। जांच जारी, सुरक्षा बल सतर्क।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 29, 2025

राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

CG Naxal News: राज्य अन्वेषण अभिकरण (एसआईए) ने भाठागांव बस स्टैण्ड से रामा हिंचाम पिता मंगू हिंचाम को गिरफ्तार 10 तोला सोने का एक बिस्किट, 81000 नकद और एक मोबाइल जब्त किया गया है। साथ ही पूछताछ करने के बाद एनआईए के बिलासपुर स्थित कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पकड़ा गया नक्सली बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र के ग्राम उर्रेपाल का रहने वाला है।

CG Naxal News: नक्सली दंपति जग्गू के बारे में पूछताछ कर रही पुलिस

बीजापुर एरिया कमेटी सदस्य रामा नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वह पिछले काफी समय से डीडीनगर थाना क्षेत्र में रहता था। कोरबा में एसईसीएल में काम करने और कोल कर्मचारी संगठन का लीडर भी बताया जाता है। इस इनपुट को जांच के दायरे में लेते हुए उसके करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि रामा किचाम चंगोराभाठा से पकडे़ गए नक्सली दंपति जग्गू कुरसम उर्फ रवि उर्फ रमेश उसकी पत्नी कमला के घर पर आनाजाना था।

जग्गू से मिली जानकारी के आधार पर उसे पकड़ा गया है। इसकी जांच के दौरान दो अन्य आरोपियों का सुराग मिलने पर उसके चंगोराभाठा स्थित घर से हिरासत में लिया गया है। हालांकि एसआईए की ओर से अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गिरफ्तार कर जेल भेजे गए रामा के पास से नक्सल संगठन और उनके मददगारों के संबंध में गोपनीय जानकारियां मिली है।

सूत्रों का कहना है कि शहर में रहकर काम करने और संगठन के बीमार लोगों का उपचार कराने, शरण देकर नौकरी दिलाने से लेकर आर्थिक मदद तक भेजा जा रहा था। उक्त सभी इनपुट को एसआईए की टीम खंगालने में जुटी हुई है। वहीं एसआईबी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से पूछताछ कर डाटा एकत्रित किया गया है।

शहरी नेटवर्क का हिस्सा

CG Naxal News: गिरफ्तार नक्सली रामा किचाम, जग्गू कुरसम उर्फ रवि उर्फ रमेश और उसकी पत्नी कमला के संपर्क में दर्जनों नक्सलियों के संबंध में जानकारी मिली है। इसे देखते हुए किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया जा रहा है। उक्त सभी के शहरी नेटवर्क से जुडे़ होने का इनपुट मिला है। उक्त सभी को शहरी क्षेत्र की जानकारी जुटाने के साथ ही संगठन से जुडे़ लोगों को सुरक्षित ठिकाना दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

साथ ही पहचान छिपाकर काम दिलाने भी कहा गया था। रामा किचाम द्वारा ही जग्गू और उसकी पत्नी कमला का फर्जी आधार कॉर्ड बनाने में मदद करना बताया गया है। तलाशी में रामा के भांठागांव और कोरबा स्थित घर से डायरी और कुछ अन्य लोग भी मिले है। जिसका खुलासा नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2025 11:21 am

Published on:

29 Sept 2025 11:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार, इलाज के बहाने आया था शहर में और… जानें कई चौंकाने वाले खुलासे

