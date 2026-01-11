Bastar Census: बस्तर के विकास की नींव बनेगी जनगणना, 63 हजार कर्मियों की ड्यूटी तय, पूछेंगे 34 सवाल

Bastar Census: यह जनगणना बस्तर के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है, उसमें बस्तर में जाना बहुत मुश्किल था। जंगल और रोड कनेक्टिविटी नहीं होने से परेशानी होनी थी। इसके अलावा नक्सलवाद का भी खतरा रहता था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नक्सलवाद का तेजी से सफाया हो रहा है। इसके अलावा विकास काम भी तेज से हो रहे हैं। इस कारण बस्तर में जगणना के सटीक आंकड़े मिलने में आसानी होगी। क्योंकि जनगणना के आंकड़ों से ही विकास कार्यों को लेकर कार्ययोजना बनाई जाएगी।