Rice Mill Scam: राइस मिल में पकड़ा गया सरकारी चावल, ग्रामीणों ने किया खुलासा, खाद्य विभाग रहा नदारद

शुक्रवार की रात गुढिय़ारी इलाके से एक ट्रक सरकारी चावल विधानसभा इलाके एक राइस मिल में भेजा गया था। ट्रक को कुछ ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने पकड़ लिया। इसके बाद खाद्य विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग के अधिकारी कार्रवाई के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि रोज लाखों रुपए का चावल इसी तरह राइस मिलों में खपाया जा रहा है। शहर में आधा दर्जन से चावल तस्कर सक्रिय हैं, जो इसी तरह के सरकारी चावल को बेच रहे हैं। खाद्य विभाग इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है।