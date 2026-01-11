व्यापम ने निकाली भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी! 2 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, जल्दी करें…

सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों के लिए संभावित परीक्षा तिथि 15 मार्च 2026 (रविवार) निर्धारित की गई है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित होगी। लिखित परीक्षा के लिए रायपुर शहर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र 9 मार्च 2026 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।