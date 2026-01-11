व्यापम ने निकाली भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी! 2 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, जल्दी करें...(photo-patrika)
CG Vyapam 2026: छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा WRAD25 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी 2026 से शुरू होंगे।
व्यापम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026 (सोमवार) शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 3 फरवरी से 5 फरवरी 2026 (शाम 5 बजे तक) का अवसर दिया जाएगा। यह सुविधा केवल निर्धारित अवधि तक ही उपलब्ध रहेगी।
सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों के लिए संभावित परीक्षा तिथि 15 मार्च 2026 (रविवार) निर्धारित की गई है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित होगी। लिखित परीक्षा के लिए रायपुर शहर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र 9 मार्च 2026 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
