Medical college recruitment canceled: मेडिकल कॉलेज में स्टेनोग्राफर, लैब टेक्निशियन समेत 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त, हजारों युवाओं को लगा झटका

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग के हजारों युवाओं को उस समय बड़ा झटका लगा, जब राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से निरस्त (Medical college recruitment canceled) कर दी गई। कॉलेज में स्टेनोग्राफर, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, आया, स्वीपर सहित 448 पदों के लिए भर्ती होनी थी। मेडिकल कॉलेज के डीन ने 18 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब ये भर्तियां व्यापम के माध्यम से नए सिरे से की जाएंगीं।
बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया 2022 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी, जब कॉलेज में स्टेनोग्राफर, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, आया, स्वीपर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति (Medical college recruitment canceled) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिले और संभाग भर के हजारों बेरोजगार युवाओं ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन जमा किए थे।
सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों से 300 सौ रुपए और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से 200 रुपए प्रति फॉर्म शुल्क लिया गया था। अधिकतर उम्मीदवारों ने 2 से 3 पदों के लिए आवेदन (Medical college recruitment canceled) किया था, जिससे आवेदन शुल्क के रूप में लगभग डेढ़ से 2 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई थी।
हालांकि, प्रशासनिक जटिलताओं और कथित अनियमितताओं के चलते यह भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। 2023 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा सरकार के गठन के बाद से यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। अंतत: 23 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक में इस लंबित भर्ती को निरस्त (Medical college recruitment canceled) करने का निर्णय लिया गया।
मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की सभी रिक्तियों पर भर्ती व्यापम के माध्यम से की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित (Medical college recruitment canceled) रूप से संपन्न हो सके। हालांकि आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि की वापसी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिससे हजारों युवाओं में नाराजगी है।