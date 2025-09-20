Medical college recruitment canceled: मेडिकल कॉलेज में स्टेनोग्राफर, लैब टेक्निशियन समेत 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त, हजारों युवाओं को लगा झटका

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग के हजारों युवाओं को उस समय बड़ा झटका लगा, जब राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से निरस्त (Medical college recruitment canceled) कर दी गई। कॉलेज में स्टेनोग्राफर, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, आया, स्वीपर सहित 448 पदों के लिए भर्ती होनी थी। मेडिकल कॉलेज के डीन ने 18 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब ये भर्तियां व्यापम के माध्यम से नए सिरे से की जाएंगीं।