India incorrect map upload: फेसबुक पर अपलोड किया भारत का गलत नक्शा, होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज की प्राचार्य समेत 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

अंबिकापुर। होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज अंबिकापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भारत का गलत नक्शा (India incorrect map upload) अपलोड करना प्राचार्य को भारी पड़ गया। शहर के गोधनपुर निवासी एक व्यक्ति ने गुरुवार को मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की। उसने बताया कि भारत का विकृत व विवादित नक्शा प्रकाशित करना देश की संप्रभुता व अखंडता पर सीधा प्रहार है। इस पर पुलिस ने कॉलेज के प्राचार्य व उनके फेसबुक पेज के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।