CG News: दर्दनाक हादसा! मवेशी चराने गए 2 ग्रामीणों की नाले में बहने से मौत

CG News: सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लाक अंतर्गत एलेंगनार ग्राम पंचायत के बरसाती नाले में बहने की वजह से दो ग्रामीणों की मौत हो गई। मृत हेमबती बघेल 55 वर्ष, कोया (पलटेन) पोडियामी 45 वर्ष कोटपदर पारा निवासी है। एलेंगनार सरपंच सोमुराम नाग ने बताया कि दोनों ग्रामीण मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। सोमवार के शाम के करीब 04 बजे दोनों ग्रामीणों के नाले में बहने की वजह से मौत हो गई।
दोपहर में अचानक बहुत अधिक इलाके में बारिश हुआ। शाम के 4 बजे दोनों ग्रामीण मवेशी चराकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान नाले के तेज बहाव में दोनों ग्रामीण बह गए। इधर दोनों ग्रामीणों के शाम को घर नहीं पहुंचने से उनकी खोजबीन शुरू शुरू की गई।
CG News: वही मृतक ग्रामीण का शव दूसरे दिन सुबह मंगलवार को बरामद किया। मृत महिला हेमबती बघेल 55 वर्ष का शव करीब 1 किलोमीटर दूर बरामद किया। वहीं पुरुष कोया (पलटेन) पोडियामी 45 वर्ष शव बरसाती नाले की तेज बहाव में करीब 2 किलोमीटर से अधिक दूर मिला। मृतकों को शव को गांव के सभी ग्रामीणों के कड़ी मशक्कत के बाद खोज निकाला।