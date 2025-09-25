CG News: दर्दनाक हादसा! मवेशी चराने गए 2 ग्रामीणों की नाले में बहने से मौत

CG News: सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लाक अंतर्गत एलेंगनार ग्राम पंचायत के बरसाती नाले में बहने की वजह से दो ग्रामीणों की मौत हो गई। मृत हेमबती बघेल 55 वर्ष, कोया (पलटेन) पोडियामी 45 वर्ष कोटपदर पारा निवासी है। एलेंगनार सरपंच सोमुराम नाग ने बताया कि दोनों ग्रामीण मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। सोमवार के शाम के करीब 04 बजे दोनों ग्रामीणों के नाले में बहने की वजह से मौत हो गई।