Road Accident: दर्दनाक हादसा! PSC की तैयारी कर रहे युवकों की पलटी कार, 2 की मौत 4 घायल

अनिंयत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार (photo source- Patrika)
Road Accident: बिलासपुर के कोनी थाना इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दोस्तों का एक ग्रुप सड़क किनारे ढाबे पर जा रहा था, तभी उनकी तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू हो गई, सड़क से उतर गई और कई बार पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सक्ती ज़िले के डबरा इलाके के खरकेना गांव के रहने वाले आर्यन रत्नाकर ने बताया कि वह LLB की पढ़ाई कर रहा है और उसका बड़ा भाई, इशू रत्नाकर, PSC (पब्लिक सर्विस कमीशन) एग्जाम की तैयारी कर रहा था। दोनों भाई बिलासपुर में रहते और पढ़ते थे। गुरुवार रात को इशू अपने दोस्तों – भास्कर राजपूत (जैतपुरी, बेमेतरा), अभिषेक वर्मा, शेखर चंद्रवंशी, श्याम सिंह राजपूत और एक और युवक – के साथ रतनपुर रोड पर खाना खाने के लिए कार से निकले।
ईशू कार चला रहा था, और भास्कर पैसेंजर सीट पर बैठा था, जबकि बाकी दोस्त पीछे बैठे थे। कोनी पुलिस स्टेशन से थोड़ा आगे निकलने के बाद, कार अचानक बेकाबू हो गई। तेज़ रफ़्तार होने की वजह से कार सड़क से उतर गई, तीन बार पलटी खाई और झाड़ियों में जाकर रुक गई।
Road Accident: इस भीषण हादसे में ईशु रत्नाकर और भास्कर राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी चार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
