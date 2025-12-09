Road Accident: दर्दनाक हादसा! PSC की तैयारी कर रहे युवकों की पलटी कार, 2 की मौत 4 घायल

Road Accident: बिलासपुर के कोनी थाना इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दोस्तों का एक ग्रुप सड़क किनारे ढाबे पर जा रहा था, तभी उनकी तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू हो गई, सड़क से उतर गई और कई बार पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है।