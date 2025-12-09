9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Road Accident: दर्दनाक हादसा! PSC की तैयारी कर रहे युवकों की पलटी कार, 2 की मौत 4 घायल

Road Accident: बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में PSC की तैयारी कर रहे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

अनिंयत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार (photo source- Patrika)

अनिंयत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार (photo source- Patrika)

Road Accident: बिलासपुर के कोनी थाना इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दोस्तों का एक ग्रुप सड़क किनारे ढाबे पर जा रहा था, तभी उनकी तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू हो गई, सड़क से उतर गई और कई बार पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Road Accident: रतनपुर रोड की तरफ जा रहे थे छात्र

सक्ती ज़िले के डबरा इलाके के खरकेना गांव के रहने वाले आर्यन रत्नाकर ने बताया कि वह LLB की पढ़ाई कर रहा है और उसका बड़ा भाई, इशू रत्नाकर, PSC (पब्लिक सर्विस कमीशन) एग्जाम की तैयारी कर रहा था। दोनों भाई बिलासपुर में रहते और पढ़ते थे। गुरुवार रात को इशू अपने दोस्तों – भास्कर राजपूत (जैतपुरी, बेमेतरा), अभिषेक वर्मा, शेखर चंद्रवंशी, श्याम सिंह राजपूत और एक और युवक – के साथ रतनपुर रोड पर खाना खाने के लिए कार से निकले।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

ईशू कार चला रहा था, और भास्कर पैसेंजर सीट पर बैठा था, जबकि बाकी दोस्त पीछे बैठे थे। कोनी पुलिस स्टेशन से थोड़ा आगे निकलने के बाद, कार अचानक बेकाबू हो गई। तेज़ रफ़्तार होने की वजह से कार सड़क से उतर गई, तीन बार पलटी खाई और झाड़ियों में जाकर रुक गई।

दो की मौत, चार घायल

Road Accident: इस भीषण हादसे में ईशु रत्नाकर और भास्कर राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी चार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 09:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Road Accident: दर्दनाक हादसा! PSC की तैयारी कर रहे युवकों की पलटी कार, 2 की मौत 4 घायल

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Railway Group D: योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा रिप्लेसमेंट कोटा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती विवाद में हाईकोर्ट का आदेश

रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को राहत (photo source- Patrika)
बिलासपुर

एक साथ परीक्षा देने पहुंची सास-बहू, इधर जेल में कैदियों ने भी हल किया पर्चा

exam in jail
बिलासपुर

CG News: कोयला माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला किया बरामद

कोयला माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला किया बरामद (photo-patrika)
बिलासपुर

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक…

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Road Accident: एक फिर खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, दो युवकों की दर्दनाक मौत

CG Road Accident: एक फिर खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, दो युवकों की दर्दनाक मौत
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.