CG News: कोयला माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला किया बरामद

कोयला माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला किया बरामद (photo-patrika) (फोटो- सोशल मीडिया)
CG News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अवैध कोयला तस्करी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है, खासकर लखनपुर और उदयपुर के इलाकों में, जहां कोयला माफिया सक्रिय हो गए हैं। उदयपुर पुलिस ने हाल ही में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए करीब 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, यह कोयला उदयपुर के पोतका जमटी पारा क्षेत्र में जंगल किनारे छिपाकर रखा गया था।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई कि इस कोयले को अवैध रूप से जंगलों में खनन कर निकाला जा रहा था, जिसे ईंट भट्ठों में खपाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा, कोल माइंस से चोरी की संभावना भी जताई जा रही है। यह भी पाया गया कि कोयला माफिया स्थानीय ग्रामीणों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं।
उदयपुर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी और इलाके में माफियाओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सरगुजा संभाग के बिश्रामपुर, भटगांव, राजपुर और प्रतापपुर इलाकों में माफिया गतिविधियों की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस बीच, सरगुजा रेंज के आईजी ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे अवैध कारोबार में शामिल तत्वों की पहचान कर जल्द ही और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्रीय स्तर पर अवैध कोयला तस्करी पर काबू पाने में मदद मिल सकती है, लेकिन तस्करी में शामिल तत्वों का नेटवर्क मजबूत होने के कारण पुलिस को कई चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करना पड़ रहा है।
