CG News: कोयला माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला किया बरामद

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई कि इस कोयले को अवैध रूप से जंगलों में खनन कर निकाला जा रहा था, जिसे ईंट भट्ठों में खपाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा, कोल माइंस से चोरी की संभावना भी जताई जा रही है। यह भी पाया गया कि कोयला माफिया स्थानीय ग्रामीणों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं।