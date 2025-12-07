7 दिसंबर 2025,

रविवार

बिलासपुर

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक…

CG Murder News: बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के घोरामार स्थित फेकूबांध में रविवार सुबह एक युवक का शव तैरता हुआ पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 07, 2025

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक...(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक...(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के घोरामार स्थित फेकूबांध में रविवार सुबह एक युवक का शव तैरता हुआ पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पानी में शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थानीय पुलिस को भी तुरंत सूचित किया गया और वे घटनास्थल पर पहुंच कर शव को बाहर निकाला।

पुलिस ने शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, शव के शरीर पर पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंके जाने का संकेत मिल रहा है। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई हो सकती है। हालांकि, मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

CG Murder News: पत्थर बांधकर फेंकने का शक

कोटा थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने बताया कि शव को पानी से बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आसपास के गांवों में लापता युवकों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पहचान संबंधी जानकारी मिलने की उम्मीद है।

इस घटना के बाद क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं, और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि युवक के साथ आखिरकार क्या हुआ और उसे किसने और क्यों मारा। पुलिस ने इस हत्या के मामले को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक…

