CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक…

कोटा थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने बताया कि शव को पानी से बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आसपास के गांवों में लापता युवकों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पहचान संबंधी जानकारी मिलने की उम्मीद है।