CG Road Accident: एक फिर खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, दो युवकों की दर्दनाक मौत

दूसरा हादसा पेंड्रीडीह बाईपास स्थित अमसेना चौक पर दर्ज हुआ, जहां कोलडिपो में काम करने वाला झलफा निवासी शोएब खान घर लौटते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर चोटों के कारण उसने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।