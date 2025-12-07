CG Road Accident: एक फिर खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, दो युवकों की दर्दनाक मौत

CG Road Accident: बिलासपुर–रायपुर नेशनल हाईवे-130 पर तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक सिलसिला जारी है, जहां बीती रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो निर्दोष युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
पहला हादसा भोजपुरी टोल प्लाज़ा के पास हुआ, जिसमें साँवाताल के कोटवार रविदास अपनी मोटरसाइकिल से घर लौटते समय किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की भीषण टक्कर का शिकार हो गए और उनकी तुरंत मौत हो गई।
दूसरा हादसा पेंड्रीडीह बाईपास स्थित अमसेना चौक पर दर्ज हुआ, जहां कोलडिपो में काम करने वाला झलफा निवासी शोएब खान घर लौटते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर चोटों के कारण उसने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
दोनों ही मामलों में आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जबकि हिर्री पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
