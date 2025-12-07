7 दिसंबर 2025,

रविवार

बिलासपुर

CG Road Accident: एक फिर खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, दो युवकों की दर्दनाक मौत

CG Road Accident: तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक सिलसिला जारी है, जहां बीती रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो निर्दोष युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 07, 2025

CG Road Accident: एक फिर खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, दो युवकों की दर्दनाक मौत

CG Road Accident: बिलासपुर–रायपुर नेशनल हाईवे-130 पर तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक सिलसिला जारी है, जहां बीती रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो निर्दोष युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

पहला हादसा

पहला हादसा भोजपुरी टोल प्लाज़ा के पास हुआ, जिसमें साँवाताल के कोटवार रविदास अपनी मोटरसाइकिल से घर लौटते समय किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की भीषण टक्कर का शिकार हो गए और उनकी तुरंत मौत हो गई।

दूसरा हादसा

दूसरा हादसा पेंड्रीडीह बाईपास स्थित अमसेना चौक पर दर्ज हुआ, जहां कोलडिपो में काम करने वाला झलफा निवासी शोएब खान घर लौटते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर चोटों के कारण उसने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

दोनों ही मामलों में आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जबकि हिर्री पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

CG News: पोस्टमार्टम से खुलेगा राज! संदिग्ध मौत में पुलिस ने कब्र से निकाला शव, जानें पूरा मामला…

बिलासपुर

कांग्रेस नेता समेत 12 आरोपी गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में रसूखदारों ने हाईवे जाम कर केक काटा, जमकर की आतिशबाजी

कांग्रेस नेता समेत 12 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर में अवैध निर्माण को वैध करने का मौका, बिना अनुमति बने भवनों का पास होगा नक्शा, जानें कैसे?

अवैध निर्माण को वैध करने का मौका (फोटो सोर्स : Google)
बिलासपुर

प्रसव पीड़ा से तड़पती गाय को ऑटो से अस्पताल लाई महिला, ऑपरेशन से डॉक्टर ने किया इंकार, फिर… कार्रवाई की मांग

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)
बिलासपुर

CG Murder Case: बिलासपुर में पूर्व उपसरपंच की संदिग्ध मौत, लाठी-रॉड से हमले के निशान, जंगल में मिली लाश…

CG Murder Case: बिलासपुर में पूर्व उपसरपंच की संदिग्ध मौत, लाठी-रॉड से हमले के निशान, जंगल में मिली लाश...(photo-patrika)
बिलासपुर
