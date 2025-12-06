कांग्रेस नेता समेत 12 आरोपी गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में रसूखदारों ने हाईवे जाम कर केक काटा, जमकर की आतिशबाजी

कांग्रेस नेता समेत 12 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: गुरुवार की रात बिलासपुर-सकरी बाइपास का नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए बारात स्थल सा बन गया। तेज रोशनी, पटाखों का शोर, कारों की कतार और सडक़ के बीचोंबीच केक कटिंग। हाईवे पर दौड़ती गाडियों की रफ्तार थम चुकी थी और सडक़ को रसूखदार युवकों ने अपनी निजी पार्टी जोन में बदल दिया था। लेकिन आतिशबाजी की चमक ज्यादा देर नहीं टिक सकी। महज कुछ ही मिनटों में पुलिस गाड़ी की नीली बत्ती चमकी, सायरन गूंजा और फिल्मी सेलिब्रेशन का वो दृश्य गिरफ्तारी के साथ खत्म हो गया।
रात करीब 11 बजे, एक ढाबे के सामने अचानक तीन कारें तिरछी खड़ी कर दी जाती हैं। हाईवे का सीधा-सादा ट्रैक कुछ ही मिनटों में जाम हो जाता है। कार के बोनट पर केक सजाया जाता है और आतिशबाजी के धमाके आसमान में गूंजने लगते हैं। बर्थडे बॉय- सुजल देवांगन, तखतपुर के कांग्रेस नेता अजय देवांगन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गौरी देवांगन का बेटा। उसके साथ शहर के राइस मिलर और कारोबारी परिवारों के 11 युवा दोस्त। सभी मिलकर हाईवे को सेलिब्रेशन सेट में बदल चुके थे।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सुजल देवांगन, सागर मनचंद, राजवीर हुरा, प्रिंस गंगवानी, साहिल सचदेव, उत्कर्ष खरे, मुस्तफा लक्ष्मीधर, पीयूष जायसवाल, पीयूष शिवहरे, रोशन मंगलानी, पल आहुजा और शुभम साहू शामिल हैं। इन सभी पर बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।
जैसे ही पुलिस की गाड़ी करीब पहुंची, हाईवे पर पार्टी मना रहे युवक बदहवास होकर भागने लगे। कुछ ने कारों में घुसने की कोशिश, कुछ भागने के लिए सडक़ की तरफ दौड़े लेकिन पुलिस ने सभी 12 युवकों को दौड़ाकर पकड़ लिया। तीनों कारें वहीं जब्त कर ली गईं। आरोपियों को थाने ले जाया गया और फिर हाईवे का गतिरोध पुलिस ने कुछ ही मिनटों में खत्म कराया।
जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, कई स्थानीय नेताओं के कॉल टीआई और वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल पर पहुंचने लगे। लेकिन पुलिस ने किसी की परवाह न करते हुए सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
बिलासपुर से लगे एनएच पर पिछले 6 महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हाईवे पुलिसिंग के बावजूद रसूखदार और युवक गैंग स्टंट व सेलिब्रेशन बंद करने को तैयार नहीं।
हम पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतिशबाजी की आवाज हाईवे से आई। मौके पर पहुंचे तो देखा दर्जनभर युवक हाईवे जाम कर केक काट रहे थे। पुलिस को देखते ही भागने लगे, सभी को पकड़ लिया गया। सार्वजनिक जगह पर वाहन रोककर यातायात बाधित करने और कार पर जन्मदिन मनाने पर बीएनएस व मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। तीन कारें जब्त कर चालक लाइसेंस निलंबन की रिपोर्ट भेज दी है। - विजय चौधरी, टीआई सकरी।
