कांग्रेस नेता समेत 12 आरोपी गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में रसूखदारों ने हाईवे जाम कर केक काटा, जमकर की आतिशबाजी

CG Crime News: गुरुवार की रात बिलासपुर-सकरी बाइपास का नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए बारात स्थल सा बन गया। तेज रोशनी, पटाखों का शोर, कारों की कतार और सडक़ के बीचोंबीच केक कटिंग। हाईवे पर दौड़ती गाडियों की रफ्तार थम चुकी थी और सडक़ को रसूखदार युवकों ने अपनी निजी पार्टी जोन में बदल दिया था। लेकिन आतिशबाजी की चमक ज्यादा देर नहीं टिक सकी। महज कुछ ही मिनटों में पुलिस गाड़ी की नीली बत्ती चमकी, सायरन गूंजा और फिल्मी सेलिब्रेशन का वो दृश्य गिरफ्तारी के साथ खत्म हो गया।