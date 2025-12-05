CG Murder Case: बिलासपुर में पूर्व उपसरपंच की संदिग्ध मौत, लाठी-रॉड से हमले के निशान, जंगल में मिली लाश…

पुलिस ने खोजबीन के दौरान जंगल से शव बरामद किया। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका गहराई है। पुलिस का मानना है कि पैसे के लेनदेन को लेकर किसी विवाद में हत्या की गई हो सकती है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की बारीकी से जांच में जुटी है और आसपास के लोगों व परिचितों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा, जबकि आरोपी या आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।