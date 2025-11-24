CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग

परिजनों ने बताया संतोष ठाकुर प्राइवेट लाइन का काम करता था। उसी क्षेत्र में पदस्थ बिजली विभाग की मेंटेनेंस टीम कर्मचारी उन्हें डेली वेज पर काम कराते थे। लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे हैं कि जब सप्लाई बाधित थी तो पोल में करंट कैसे आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कंपनी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर ध्यान दे। वहीं विभागीय अधिकारियों ने मामले की आंतरिक जांच कराने और कारणों का पता लगाने की बात कही है।