प्रसव पीड़ा से तड़पती गाय को ऑटो से अस्पताल लाई महिला, ऑपरेशन से डॉक्टर ने किया इंकार, फिर… कार्रवाई की मांग

बता दें कि महिला ऑटो से गाय को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉ. राम ओतलवार ने ऑपरेशन करने से इंकार कर दिया और एक निजी चिकित्सक का नंबर थमा दिया। इधर निजी डॉक्टर पीयूष दुबे द्वारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन देर से उपचार मिलने के कारण गाय के बच्चे की मौत हो गई। गौपालक गाय को अपने घर ले गया है। गौसेवा समिति ने अस्पताल में 24 घंटे सुविधा, ऑपरेशन की व्यवस्था, 1962 हेल्पलाइन दुरुस्त (CG News) करने और लापरवाह डॉक्टर को तत्काल हटाने की मांग की है।