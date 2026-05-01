रायपुर में 53.60 लाख की सोलर स्ट्रीट लाइट ठगी, टेंडर दिलाने के नाम पर कारोबारी को लगाया चूना

Raipur Solar Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 53.60 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आने से कारोबारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। खम्हारडीह थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली और राजनेताओं से जुड़ा बताकर पीड़ित कारोबारी का भरोसा जीता और सरकारी टेंडर दिलाने का झांसा दिया। धीरे-धीरे उन्होंने निवेश के नाम पर अलग-अलग किश्तों में लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।