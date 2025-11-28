CG Crime: मुस्लिम युवक ने दुकान में घुसकर चाकू से गोदा, हिन्दू संगठन ने रैली निकलकर किया चक्काजाम

CG Crime: शहर के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक में मंगलवार रात 11.5 बजे चाकूबाजी की वारदात ने शहर को दहला दिया। पुरानी रंजिश के चलते महफूज खान (28) ने मेडिकल दुकान में घुसकर अनूप यादव (25) पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनूप को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद चाकूबाजी के मामले में घायल युवक अनुप यादव के परिजन और हिन्दू संगठन के लोगों ने रैली निकाली। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। महाकाल (मानव मंदिर ) चौक पर चक्काजाम किया।