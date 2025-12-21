Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के घर पुलिस की दबिश (photo source- Patrika)
Crime Branch Raid: शुक्रवार-शनिवार की रात पुलिस टीम ने हिस्ट्री-शीटर रवि साहू के घर पर छापा मारा। क्राइम ब्रांच के बीस जवानों ने रवि के घर को घेर लिया और ऑपरेशन को अंजाम दिया। उस समय रवि घर पर सो रहा था, लेकिन वह पीछे के दरवाज़े से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से उसके साथी मोहम्मद रफीक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से सट्टे की पर्चियां और 1.5 लाख रुपये कैश बरामद हुए।
घर से शराब और गांजा भी बरामद किया गया है और उसे ज़ब्त कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि साहू के खिलाफ अब तक 79 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, चाकूबाजी और तस्करी जैसे कई गंभीर अपराध शामिल हैं। उसे कई बार जिले से बाहर भी निकाला जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह फिर से गांजा और शराब की तस्करी और जुए और सट्टे के रैकेट चलाने लगता है। मिली जानकारी के अनुसार, यह ऑपरेशन क्राइम ब्रांच ने किया था।
Crime Branch Raid: टीम आधी रात को हिस्ट्री-शीटर रवि साहू और मुकेश गुप्ता उर्फ बनिया के घरों पर पहुंची। रवि अपने घर पर मौजूद था, लेकिन रेड की खबर मिलते ही वह छत से भाग गया। उसके साथी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। हालांकि, मुकेश गुप्ता अपने घर पर नहीं मिला। वह पिछले एक महीने से फरार है, और पुलिस टीमें उसे ढूंढ रही हैं। स्थानीय थाने की पुलिस ने देर रात तक अपना ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है।
