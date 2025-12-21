Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Crime Branch Raid: टीम आधी रात को हिस्ट्री-शीटर ​​रवि साहू और मुकेश गुप्ता उर्फ ​​बनिया के घरों पर पहुंची। रवि अपने घर पर मौजूद था, लेकिन रेड की खबर मिलते ही वह छत से भाग गया। उसके साथी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। हालांकि, मुकेश गुप्ता अपने घर पर नहीं मिला। वह पिछले एक महीने से फरार है, और पुलिस टीमें उसे ढूंढ रही हैं। स्थानीय थाने की पुलिस ने देर रात तक अपना ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है।