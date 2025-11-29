Patrika LogoSwitch to English

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में प्रधानमंत्री के दौरे के बीच चाकूबाजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू

Chhattisgarh crime incident: यह घटना तब हुई जब पूरे राजधानी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार देर रात यह घटना हुई है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 29, 2025

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में प्रधानमंत्री के दौरे के बीच चाकूबाजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू

युवक को मारा चाकू (Photo Patrika)

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में युवक को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने युवती के भाई को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया है। युवक के शरीर पर कई जगह घाव के निशान है। यह घटना तब हुई जब पूरे राजधानी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार देर रात यह घटना हुई है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार घटना रात 10 बजे की है, जब पीड़ित युवक रौनक तांडी अपनी बहन के साथ घर के पास ही किसी काम से निकला हुआ था। इसी दौरान क्षेत्र के ही बदमाश हर्ष सोनी, नवीन सोनी, रैंबो सैंदरे और ईशान दीप ने युवती से अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की कोशिश की। रौनक ने इसका विरोध किया और बदमाशों को फटकार लगाई। विरोध से नाराज होकर आरोपियों ने पहले युवक के साथ गाली-गलौज की, फिर अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया।

शरीर पर कई जगह गहरे घाव

हमले में रौनक के शरीर पर कई जगह गहरे घाव आए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल युवक को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक के हाथ, सीने और पीठ पर चाकू के कई निशान हैं, हालांकि उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना स्थल पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम गठित की। प्रारंभिक जांच में सभी आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों पर हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाई अलर्ट के बावजूद हुई यह वारदात एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है।

Nov 29, 2025

29 Nov 2025 12:19 pm

