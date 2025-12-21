C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

CG News: छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल नेटवर्क बिछाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मेट्रो परियोजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल यह काम प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आने वाले समय में इसे तेज़ गति से आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बाद भारत मेट्रो नेटवर्क विस्तार में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनेगा।
अरुण साव ने स्पष्ट किया कि मेट्रो परियोजना से शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इससे न सिर्फ यातायात की समस्या कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को भी गति मिलेगी। सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया जाए।
