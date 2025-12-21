21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

CG News: मेट्रो परियोजना से शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इससे न सिर्फ यातायात की समस्या कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को भी गति मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 21, 2025

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

CG News: छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल नेटवर्क बिछाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मेट्रो परियोजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल यह काम प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आने वाले समय में इसे तेज़ गति से आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बाद भारत मेट्रो नेटवर्क विस्तार में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनेगा।

अरुण साव ने स्पष्ट किया कि मेट्रो परियोजना से शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इससे न सिर्फ यातायात की समस्या कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को भी गति मिलेगी। सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 12:34 pm

Published on:

21 Dec 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी...(photo-patrika)
रायपुर

Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के घर पुलिस की दबिश (photo source- Patrika)
रायपुर

लाठी-डंडों से हमला, होटल में मची अफरा-तफरी

रायपुर

मेडिकल स्टोर संचालक के घर से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त

ड्रग इंस्पेक्टरों की कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश, घने कोहरे से यातायात प्रभावित

छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.