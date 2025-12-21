C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

अरुण साव ने स्पष्ट किया कि मेट्रो परियोजना से शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इससे न सिर्फ यातायात की समस्या कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को भी गति मिलेगी। सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया जाए।