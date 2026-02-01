ओडिशा से गांजा लेकर निकले तस्कर, महासमुंद पुलिस को भनक नहीं रायपुर में धरे गए

शक के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम राघवेंद्र सिंह और झम्मन सिंह बताया। दोनों के बैग की तलाशी लेने पर 17 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए थे।