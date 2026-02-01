13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

ओडिशा से गांजा लेकर निकले तस्कर, महासमुंद पुलिस को भनक नहीं रायपुर में धरे गए

आरोपियों के कब्जे से 17 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर-7 की पार्किंग में दो युवक संदिग्ध रूप से घूम रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 17 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर-7 की पार्किंग में दो युवक संदिग्ध रूप से घूम रहे थे।

रायपुर

Love Sonkar

Feb 13, 2026

ओडिशा से गांजा लेकर निकले तस्कर, महासमुंद पुलिस को भनक नहीं रायपुर में धरे गए

5 गांजा तस्कर गिरफ्तार(photo-patrika)

रायपुर। उत्तर प्रदेश से आए दो तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर निकले। महासमुंद जिला पार करके रायपुर पहुंचे। इसके बाद रेलवे स्टेशन में जीआरपी और रायपुर पुलिस ने उसे धरदबोचा।

आरोपियों के कब्जे से 17 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर-7 की पार्किंग में दो युवक संदिग्ध रूप से घूम रहे थे।

शक के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम राघवेंद्र सिंह और झम्मन सिंह बताया। दोनों के बैग की तलाशी लेने पर 17 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए थे।

आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ओडिशा के जयपुर से गांजा लेकर रायपुर पहुंचे। इसके बाद यूपी जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

13 Feb 2026 11:54 pm

