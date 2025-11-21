BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी, कहा- ये नंबर पहलगाम अटैक से जुड़ा है, IB ऑफिस आओ, फिर जो हुआ…

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार शाम विधायक सोनी को एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि सोनी के मोबाइल नंबर का कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान ट्रेस हुआ है। कॉलर ने कहा कि इसी नंबर से संदिग्ध कॉल किए गए हैं और अब उनसे पूछताछ जरूरी है। पहले तो विधायक सोनी कुछ देर के लिए घबरा गए, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने पर उन्हें शक हुआ कि यह साइबर फ्रॉड गिरोह की करतूत हो सकती है।