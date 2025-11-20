मुनाफे के नाम पर बड़ी चालाकी! कैसे ठगों ने 35 लाख उड़ाकर खरीदी लग्जरी कार? पुलिस ने दबोचा, जानें पूरा मामला

सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि शिकायतकर्ता अविनाश कुमार ने 18 नवबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात सेक्टर-1 निवासी चंदन राव, सूर्यकांत निर्मलकर उर्फ विवान सिंघानिया और देवेन्द्र सहारे से हुई थी। आरोपियों ने अविनाश, उसकी बहन, रिश्तेदारों व परिचितों को स्नेहांशु नामदेव द्वारा संचालित कंपनी में निवेश करने पर हर महीने भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया। प्री-लाभ के लालच में पीड़ित पक्ष ने कुल 35 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन न तो मुनाफा मिला और न ही मूलधन लौटाया गया।