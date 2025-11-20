मुनाफे के नाम पर बड़ी चालाकी! कैसे ठगों ने 35 लाख उड़ाकर खरीदी लग्जरी कार? पुलिस ने दबोचा, जानें पूरा मामला

फोटो सोर्स: पत्रिका
Fraud News: दुर्ग जिले में शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुना करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निशा बिजनेस कंसल्टेंसी एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर इनवेस्टमेंट जमा करवाए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई 13 लाख रुपए की कार भी जब्त की है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है।
सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि शिकायतकर्ता अविनाश कुमार ने 18 नवबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात सेक्टर-1 निवासी चंदन राव, सूर्यकांत निर्मलकर उर्फ विवान सिंघानिया और देवेन्द्र सहारे से हुई थी। आरोपियों ने अविनाश, उसकी बहन, रिश्तेदारों व परिचितों को स्नेहांशु नामदेव द्वारा संचालित कंपनी में निवेश करने पर हर महीने भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया। प्री-लाभ के लालच में पीड़ित पक्ष ने कुल 35 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन न तो मुनाफा मिला और न ही मूलधन लौटाया गया।
पीड़ित की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। केस की जांच के दौरान तीनों आरोपी चंदर राव (25 वर्ष), देवेंद्र कुमार सहारे (30 वर्ष) और विवान सिंघानिया उर्फ सूर्या कांत निर्मलकर (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।
मामले में धारा 318(2), 318(4) और 61(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ठगी का मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डॉली नामदेव और निशा मानिकपुरी पहले से ही 75 लाख की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं।
