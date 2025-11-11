Fraud News: अंगूठा लगवाकर करता रहा ठगी! कियोस्क संचालक ने महिला को ऐसे बनाया शिकार

Fraud News: अपराध दर्ज कर तमनार पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर 10 नवंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने मिलुपारा क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों के खातों से भी प्रदत्त भू-अर्जन की राशि निकाली है, जिसकी जांच की जा रही है। इस प्रकरण में धारा 420, 409 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एक मोबाइल फोन जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।