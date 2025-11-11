Fraud News: अंगूठा लगवाकर करता रहा ठगी! कियोस्क संचालक ने महिला को ऐसे बनाया शिकार

महिला के खाते से उड़ा दिए लाखों रुपए (photo source- Patrika)
Fraud News: तमनार थाना क्षेत्र में ग्रामीण महिला को धोखे में रखकर भू-अर्जन से प्राप्त मुआवजा राशि हड़पने वाले कियोस्क बैंक संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नरेंद्र बेहरा पिता सबेचंद बेहरा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम छिरवानी मिलुपारा में कियोस्क बैंक संचालित करता था। उस पर महिला के खाते से 4 लाख 62 हजार 500 निकालने का आरोप है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता सत्यभामा सिदार निवासी मिलुपारा (हाल छिरवानी) ने 9 नवंबर को तमनार पुलिस से लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां रूपवती सिदार को भू-अर्जन के तहत रुपए मिले थे। इसमें से 15 लाख रुपए इसके खाते में इसकी मां ट्रांसफर करवाई थी।
बैंक की दूरी अधिक होने के कारण वह मिलुपारा स्थित आरोपी के कियोस्क केंद्र से राशि निकालने जाती थी। उसी दौरान सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच जब रुपए लेन-देन के लिए आरोपी के कियोस्क शाखा गई थी, तभी आरोपी ने उसके खाते से अलग-अलग तिथियों में कुल 4 लाख 62 हजार 500 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया।
महिला ने बताया कि आरोपी अक्सर पैसे निकालते समय दो बार अंगूठा लगाने को कहता था और उसी बीच चालाकी से राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। आरोपी ने उसके बड़े पापा और भाई हलधर सिदार के खातों से भी भू-अर्जन की राशि निकाल ली थी। आरोपी को ट्रांजैक्शन की अधिकृत आईडी प्राप्त थी। इसका दुरुपयोग करते हुए उसने अमानत में खयानत, धोखाधड़ी की।
Fraud News: अपराध दर्ज कर तमनार पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर 10 नवंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने मिलुपारा क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों के खातों से भी प्रदत्त भू-अर्जन की राशि निकाली है, जिसकी जांच की जा रही है। इस प्रकरण में धारा 420, 409 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एक मोबाइल फोन जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
