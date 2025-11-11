हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस करेगी 14 नवंबर तक पूछताछ, अब रोहित और मददगारों के खुलेंगे राज…

तोमर भाइयों ने मिलकर शहर के कई लोगों को अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल किया है और इससे करोड़ों रुपए वसूल चुके हैं। इनमें अधिकांश लोग कारोबारी और किसान हैं। चर्चा तो यह भी है कि आरोपियों ने कई पीड़ितों की गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारियां भी इकट्ठी कर ली हैं। पिछले दिनों छापे में पुलिस ने आरोपियों के घर से बड़ी मात्रा में दस्तावेजों के अलावा लैपटॉप, कप्यूटर, मोबाइल आदि जब् द्यत किया था। अब इनकी बारीकी से जांच की जा रही है। इससे और कई खुलासे होंगे।