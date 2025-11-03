CG News: बस्तर के उत्पादों को मिला नया मंच, ‘आमचो बस्तर हॉट कियोस्क’ से बढ़ेगा स्थानीय व्यापार

आमचो बस्तर हॉट कियोस्क (photo source- Patrika)
CG News: सिटी ग्राउंड में रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ रविवार को छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के हाथों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत आमचो बस्तर हॉट कियोस्क का उद्घाटन किया गया और साथ ही बस्तर आर्ट कला गुड़ी कैटलॉग का विमोचन भी किया गया।
यह आमचो बस्तर हॉट कियोस्क एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बस्तर जिले में दूरदराज के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुँचाना है। छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले में पहली बार शुरू किए गए इस कियोस्क के माध्यम से समूह अब अपने बेहतरीन उत्पादों को विक्रय कर सकते हैं, जिससे उनकी बाजार तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
CG News: इस कियोस्क पर बेलमेटल, ढोकरा आर्ट, बांस शिल्प, काष्ट शिल्प, और मूर्ति कला जैसे अद्भुत हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध हैं, जो बस्तर की समृद्ध कला को दर्शाते हैं। इसके अलावा, काजू, इमली उत्पाद, कोदो, कुटकी, महुआ, हल्दी, मिर्ची, धनिया, तीखुर, और बस्तर कॉफी जैसे स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाले कृषि और वनोपज उत्पाद भी विक्रय के लिए रखे गए हैं। आमचो बस्तर हॉट कियोस्क’ का मुख्य लक्ष्य समूहों की आय में वृद्धि करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
यह इकाई न केवल उत्पादों का प्रचार करेगी, बल्कि समूहों को ग्राहकों की ज़रूरतों और पसंद को सीधे समझने का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे वे अपने उत्पादों को बाज़ार की मांग के अनुसार तैयार कर सकें। उप मुख्यमंत्री साव ने इस पहल को बस्तर के स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम निरूपित किया।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग