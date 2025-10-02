Jagdalpur Swadeshi Mela: लालबाग में सजा स्वदेशी का मंच, देशभर के उत्पाद एक जगह पर

लालबाग में सजा स्वदेशी का मंच (Photo source- Patrika)
Jagdalpur Swadeshi Mela: देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से लालबाग में स्वदेशी मेला का शुभारंभ बुधवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस दौरान वनमंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण देव, महापौर संजय पाण्डे और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मेले में विभिन्न हस्तशिल्प, कढ़ाई, चित्रकला, मिट्टी और लकड़ी के उत्पादों के स्टॉल लगे हैं, जिनमें स्थानीय कारीगरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया।
शुभारंभ कार्यक्रम में जिला प्रशासन, उद्योग विभाग और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर हरीस एस ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह पहल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को उनके उत्पादों को व्यापक मंच पर पेश करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर कारीगरों के प्रयासों को प्रोत्साहित करें।
Jagdalpur Swadeshi Mela: मेले में खाने-पीने की विविध चीजों के साथ-साथ पारंपरिक वाद्ययंत्रों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों और युवाओं के लिए अलग-अलग गतिविधियाँ भी रखी गई हैं, जिससे पूरे परिवार के लिए मेला मनोरंजन और सीखने का स्थान बन गया है। आयोजन का उद्देश्य न केवल स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, बल्कि लोगों में स्वदेशी उत्पादों के महत्व को भी बढ़ावा देना है।
