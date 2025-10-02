Jagdalpur Swadeshi Mela: लालबाग में सजा स्वदेशी का मंच, देशभर के उत्पाद एक जगह पर

Jagdalpur Swadeshi Mela: देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से लालबाग में स्वदेशी मेला का शुभारंभ बुधवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस दौरान वनमंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण देव, महापौर संजय पाण्डे और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मेले में विभिन्न हस्तशिल्प, कढ़ाई, चित्रकला, मिट्टी और लकड़ी के उत्पादों के स्टॉल लगे हैं, जिनमें स्थानीय कारीगरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया।