Bastar Madai Festival: 29 जनवरी से शुरू होगा बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई, 84 गांवों के देवी-देवता होंगे शामिल

माघ मड़ई मेला के सफल आयोजन को लेकर मां गंगादेई मंदिर परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मेला प्रभारी देवकी भद्रे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों, वरिष्ठ नागरिकों एवं नगरवासियों की उपस्थिति में मेला आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्राम पुजारी विशेश्वर यादव ने माता से अनुमति लेकर 29 जनवरी को मेला आयोजन की सहमति की जानकारी दी।