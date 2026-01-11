11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जगदलपुर

Bastar Madai Festival: 29 जनवरी से शुरू होगा बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई, 84 गांवों के देवी-देवता होंगे शामिल

Bastar Madai Festival: नगर पंचायत बस्तर में 29 जनवरी से दो दिवसीय ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई का आयोजन होगा, जिसमें रायकेरा परगना के 84 गांवों के देवी-देवता गाजा-बाजा के साथ शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 11, 2026

बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई मेला (photo source- Patrika)

बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई मेला (photo source- Patrika)

Bastar Madai Festival: बस्तर जिले में सदियों से चली आ रही मड़ई मेला की परंपरा को इस वर्ष भी भव्य रूप से निभाया जाएगा। नगर पंचायत बस्तर में ऐतिहासिक दो दिवसीय वार्षिक मड़ई का आयोजन 29 जनवरी, गुरुवार से किया जाएगा। इस पारंपरिक मेले में रायकेरा परगना के 84 गांवों के देवी-देवता, गाजा-बाजा के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु शामिल होंगे।

Bastar Madai Festival: 29 जनवरी को मेला आयोजन की सहमति

परंपरा के अनुसार नगर के पुजारीपारा स्थित मां गंगादेई मंदिर से माता की छत्र-डोली, लाट एवं देवी-देवताओं को विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात मेला स्थल तक लाया जाएगा। इस धार्मिक यात्रा में राज परिवार के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं नगरवासी भी सहभागी होंगे।

माघ मड़ई मेला के सफल आयोजन को लेकर मां गंगादेई मंदिर परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मेला प्रभारी देवकी भद्रे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों, वरिष्ठ नागरिकों एवं नगरवासियों की उपस्थिति में मेला आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्राम पुजारी विशेश्वर यादव ने माता से अनुमति लेकर 29 जनवरी को मेला आयोजन की सहमति की जानकारी दी।

इनकी रही मौजूदगी

इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक लखेश्वर कश्यप, ठिरली राम यादव, राजू ठाकुर, उदबोराम नाग, महेश मौर्य, रवि शंकर शुक्ला, अंकित पारख, समीर मिश्रा, वीरङ्क्षसह, नरङ्क्षसह नागेश, जीतेंद्र पटेल, सीताराम बघेल, बंशी कश्यप, मंगलराम, कोटवार जानकी राम बघेल सहित बड़ी संख्या में नगरवासी एवं ग्राम भोंड के ग्रामीण उपस्थित रहे।

व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा

Bastar Madai Festival: बैठक में सर्वसम्मति से मेला समिति का गठन करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष को मेला प्रभारी नियुक्त किया गया। आयोजन को सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, पार्किंग, साइकिल स्टैंड, निगरानी समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित धुरवा नाचा, ओडिय़ा नाचा एवं देवी-देवताओं के आमंत्रण जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Madai Festival: 29 जनवरी से शुरू होगा बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई, 84 गांवों के देवी-देवता होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुर्गी-अंडों पर प्रतिबंध के बावजूद क्यों बढ़ रही है ‘असील’ चूजों की बिक्री? जानें इस देसी की खासियत

‘असील’ चूजों की बिक्री तेज (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG News: राष्ट्रीय मंच पर बस्तरिया संस्कृति का गौरव, जूनियर मिस इंडिया में पंक्ति का शानदार प्रदर्शन

पारंपरिक वेशभूषा में रैंप वॉक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Insurance News: बड़ी खुशखबरी! सरकारी नौकरी वालों को अब 1.60 करोड़ का मिलेगा मुफ्त बीमा, जानें पूरी डिटेल्स

एक करोड़ 60 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा। Patrika
जगदलपुर

1045 अभ्यर्थी देंगे बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा, 18 जनवरी को होगा एग्जाम, जानें Details

Exam 2026 (Image saurce: Freepik)
जगदलपुर

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, कई पदों पर होगी संविदा भर्तियां, 20 जनवरी तक स्पीड पोस्ट से कर सकेंगे आवेदन

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, कई पदों पर होगी संविदा भर्तियां, 20 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.