Jagdalpur Swadeshi Mela: स्वदेशी मेला में मिलेगा देशभर का जायका, स्वाद और कला का अनोखा संगम

Jagdalpur Swadeshi Mela: लालबाग में आज से आयोजित होने वाले स्वदेशी मेला में देश के कोने-कोने से स्वादिष्ट व्यंजनों और हस्तशिल्पों की धूम मचने वाली है। भारतीय विपणन विकास केंद्र (स्वदेशी जागरण मंच की इकाई) द्वारा आयोजित इस मेले में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मथुरा चाट से लेकर महाराष्ट्र के पारंपरिक झुमका भाकर तक का लुत्फ उठाया जा सकेगा। इसके अलावा, लखनऊ का टेराकोटा, आगरा का मार्बल आर्ट और छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के अनोखे फर्नीचर की भी झलक देखने को मिलेगी।