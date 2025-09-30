Patrika LogoSwitch to English

बस्तर दशहरा में पहली बार… 1 से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर

Bastar Dussehra: बस्तर दशहरा उत्सव के दौरान पहली बार जगदलपुर में आयोजित होगा भव्य स्वदेशी मेला। 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियों के साथ 18 स्थानीय ब्रांड्स भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

जगदलपुर में भव्य स्वदेशी मेला (Photo source- Patrika)

जगदलपुर में भव्य स्वदेशी मेला (Photo source- Patrika)

Bastar Dussehra: बस्तर का इस बार का दशहरा उत्सव कुछ खास होने जा रहा है। त्योहार की रौनक के बीच यहां स्वदेशी का रंग और गाढ़ा दिखेगा। स्वदेशी जागरण मंच की विपणन इकाई ‘सीबीएमडी’ पहली बार 1 से 8 अक्टूबर तक एक भव्य ‘स्वदेशी मेला’ आयोजित कर रही है। इस मेले में देशभर की 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि बस्तर के करीब 18 स्थानीय ब्रांड्स को भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।

Bastar Dussehra: भारत के सपने को साकार करने की दिशा

रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल, मेले को और आकर्षक बनाएंगे। मेला ही नहीं, इसके साथ आयोजित वॉकथॉन भी बस्तर की संस्कृति और स्वदेशी भावना को एक नई पहचान देंगे। आयोजकों का मानना है कि यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।

मेले के प्रचार के लिए 30 सितंबर यानी मंगलवार को सुबह 7 बजे दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से एक वॉकथॉन का आयोजन होगा। यह वॉकथॉन दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर संजय मार्केट चौक, बस्तर हाई स्कूल चौक, और सिरहासार चौक होते हुए पुन: दंतेश्वरी मंदिर पर समाप्त होगा। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में विदेशी उत्पादों की निर्भरता को समाप्त कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वॉकथॉन के लिए ड्रेस सफेद शर्ट, टी-शर्ट, टॉप निर्धारित किया गया है।

अमित शाह 4 को आएंगे

Bastar Dussehra: 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेले में शिरकत करेंगे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, जागरूक करने और बस्तर के स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वे न केवल सभी स्टॉल का निरीक्षण करेंगे बल्कि मंच में पहुंचकर स्वदेशी को लेकर आ रही जागरूकता के बारे में भी प्रकाश डालेंगे।

जगदलपुर

Published on:

30 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर दशहरा में पहली बार… 1 से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर

जगदलपुर

Chitrakote Falls: आंध्रप्रदेश से 40 छात्र-शिक्षक पहुंचे बस्तर, चित्रकोट जलप्रपात को बताया नियाग्रा से भी खूबसूरत

आंध्रप्रदेश से 40 छात्र-शिक्षक पहुंचे बस्तर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

जीएसटी रिफॉर्म पर बढ़ा सियासी तापमान, भाजपा का समर्थन प्रस्ताव पारित, कांग्रेस का बायकॉट

जीएसटी पर गरमाई सियासत (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

रतन दुबे हत्याकांड… एनआईए ने 2 माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

रतन दुबे हत्याकांड (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Ration Scam: छत्तीसगढ़ में राशन हेराफेरी का बड़ा खुलासा, 11 दुकानों का लाइसेंस रद्द

बस्तर में राशन घोटाला (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025, 13 साल की उम्र में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ जीता टाइटल

बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025 (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर
