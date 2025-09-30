बस्तर दशहरा में पहली बार… 1 से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर

जगदलपुर में भव्य स्वदेशी मेला (Photo source- Patrika)
Bastar Dussehra: बस्तर का इस बार का दशहरा उत्सव कुछ खास होने जा रहा है। त्योहार की रौनक के बीच यहां स्वदेशी का रंग और गाढ़ा दिखेगा। स्वदेशी जागरण मंच की विपणन इकाई ‘सीबीएमडी’ पहली बार 1 से 8 अक्टूबर तक एक भव्य ‘स्वदेशी मेला’ आयोजित कर रही है। इस मेले में देशभर की 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि बस्तर के करीब 18 स्थानीय ब्रांड्स को भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।
रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल, मेले को और आकर्षक बनाएंगे। मेला ही नहीं, इसके साथ आयोजित वॉकथॉन भी बस्तर की संस्कृति और स्वदेशी भावना को एक नई पहचान देंगे। आयोजकों का मानना है कि यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।
मेले के प्रचार के लिए 30 सितंबर यानी मंगलवार को सुबह 7 बजे दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से एक वॉकथॉन का आयोजन होगा। यह वॉकथॉन दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर संजय मार्केट चौक, बस्तर हाई स्कूल चौक, और सिरहासार चौक होते हुए पुन: दंतेश्वरी मंदिर पर समाप्त होगा। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में विदेशी उत्पादों की निर्भरता को समाप्त कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वॉकथॉन के लिए ड्रेस सफेद शर्ट, टी-शर्ट, टॉप निर्धारित किया गया है।
Bastar Dussehra: 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेले में शिरकत करेंगे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, जागरूक करने और बस्तर के स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वे न केवल सभी स्टॉल का निरीक्षण करेंगे बल्कि मंच में पहुंचकर स्वदेशी को लेकर आ रही जागरूकता के बारे में भी प्रकाश डालेंगे।
