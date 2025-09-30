बस्तर दशहरा में पहली बार… 1 से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर

Bastar Dussehra: बस्तर का इस बार का दशहरा उत्सव कुछ खास होने जा रहा है। त्योहार की रौनक के बीच यहां स्वदेशी का रंग और गाढ़ा दिखेगा। स्वदेशी जागरण मंच की विपणन इकाई ‘सीबीएमडी’ पहली बार 1 से 8 अक्टूबर तक एक भव्य ‘स्वदेशी मेला’ आयोजित कर रही है। इस मेले में देशभर की 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि बस्तर के करीब 18 स्थानीय ब्रांड्स को भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।