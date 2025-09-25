रथ पर राजा-रानी सवार नहीं हुए तो… पटेल समाज ने की 59 साल पुरानी परंपरा को जीवित करने की मांग

Bastar Dussehra 2025: समाज के सदस्यों का मानना है कि रियासत काल की यह रीति-नीति बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है, जिसे अब बहाल किया जाना चाहिए। पटेल समाज के संभागीय अध्यक्ष अनंत राम कश्यप ने कहा कि हम 600 साल पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करना चाहते हैं। राजकुमार कमलचंद्र भंजदेव का विवाह हो चुका है, इसलिए अब रथ पर राजा और रानी दोनों सवार हों। यदि ऐसा नहीं होगा, तो हम रथ के आगे धरना देकर परिक्रमा को रोक देंगे। यह हमारी आस्था और संस्कृति का सवाल है।