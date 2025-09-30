Festival Sales: Bonus और GST इफेक्ट से त्योहार की खुशियां दोगुनी! बाजार में ऑटोमोबाइल से बर्तन तक की बढ़ी डिमांड

ट्रिवनसिटी में बाजार में इस त्योहारी सीजन में खासा रौनक रहने वाला है। कर्मचारियों को बोनस मिलना शुरू हो गया है। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) ने अपने 10,500 कर्मियों के खातों में बोनस की राशि डाल दी है। हर कार्मिक के खाते में 29,500 रुपए पहुंच गए हैं। इस तरह कर्मियों को 30 करोड़ 97 लाख 50,000 रुपए बोनस के रूप में मिला है। इसी तरह बीएसपी के प्रत्येक प्रशिक्षु कर्मियों के खाते में 23,600 रुपए पहुंच गई है। इस सप्ताह ठेका श्रमिकों को भी करीब 77 करोड़ रुपए बोनस मिलने की उम्मीद है।