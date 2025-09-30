Festival Sales: Bonus और GST इफेक्ट से त्योहार की खुशियां दोगुनी! बाजार में ऑटोमोबाइल से बर्तन तक की बढ़ी डिमांड

Bonus और GST इफेक्ट (Photo source- Patrika)
Festival Sales: दुर्गा पूजा में बाजार को कर्मचारियों के बोनस का इंतजार खत्म हो गया है। बिलासपुर व अंबिकापुर संभाग में ही विभिन्न सरकारी व निजी औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के बीच करीब 320 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस बंटा है। इससे कर्मचारियों में जहां उत्साह है, वहीं बाजार छलांग लगा रहा है।
दुर्गा पूजा व दशहरा को देखते हुए एसईसीएल, रेलवे, एनटीपीसी, वेदान्ता बालको ने अपने कर्मचारियों को त्योहारी बोनस बड़ा तोहफा दिया है। वहीं भिलाई एवं दुर्ग में करीब 600 करोड़ रुपए के बोनस बाजार होने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा आरंभ होने के साथ ही त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है। औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को करोड़ों का बोनस भुगतान होता है। बोनस मिलते ही ऑटोमोबाइल, सराफा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ ही घरेलू उपयोग के सामान जैसे फर्नीचर, बर्तन और अन्य उत्पादों की बिक्री बढ़ गई है।
ट्रिवनसिटी में बाजार में इस त्योहारी सीजन में खासा रौनक रहने वाला है। कर्मचारियों को बोनस मिलना शुरू हो गया है। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) ने अपने 10,500 कर्मियों के खातों में बोनस की राशि डाल दी है। हर कार्मिक के खाते में 29,500 रुपए पहुंच गए हैं। इस तरह कर्मियों को 30 करोड़ 97 लाख 50,000 रुपए बोनस के रूप में मिला है। इसी तरह बीएसपी के प्रत्येक प्रशिक्षु कर्मियों के खाते में 23,600 रुपए पहुंच गई है। इस सप्ताह ठेका श्रमिकों को भी करीब 77 करोड़ रुपए बोनस मिलने की उम्मीद है।
बीएसपी के ठेका श्रमिकों को 11 से 15 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा। कुशल व अर्धकुशल श्रेणी में इनको बोनस मिलता है। बीएसपी में करीब 27000 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। इसके अलावा अन्य औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 50 हजार ठेका श्रमिकों के खातों में 12 हजार रुपए तक बोनस की रकम पहुंचेगी। इस तरह से करीब 77 करोड़ रुपए बोनस के इन श्रमिकों के खातों में आएगा। इसी तरह बीएसपी के अधिकारियों के खातों में भी परफारमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) की रकम आने वाली है।
Bonus and GST effect: बीएसपी के करीब 2 हजार अधिकारियों के खातों में 30 करोड़ रुपए पीआरपी आएगी। यदि कर्मचारी कुल बोनस का आधा भी खर्च करते हैं तो यह करीब 300 करोड़ रुपए होती है। बोनस का ही असर है कि कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती व अन्य शहरों में कारोबार में तेजी दिख रही है। इसी तरह सरगुजा संभाग के शहर अंबिकापुर, बैकुंठपुर कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी चरचा के बाजार में रौनक बढ़ गई है। दोनों संभाग के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा कारोबार देखा जा रहा है।
बाजार में बढ़ रही इस भीड़ को देखकर कारोबारी वर्ग उत्साहित है। वह इसे दो स्तर से जोड़कर देख रहा है। एक स्तर बोनस और दूसरा हाल ही में हुई जीएसटी की दरों में कटौती का। ऑटोमोबाइल सेेक्टर से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि अगले दो दिन में अष्टमी और नवमी है। इसलिए बाजार में और तेजी आएगी।
