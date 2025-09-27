CG News: तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, ट्रिपलआईटी नया रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन

CG News: ट्रिपलआईटी के निदेशक प्रोफेसर ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि इस संगोष्ठी में देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है। इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।