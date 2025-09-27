CG News: तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, ट्रिपलआईटी नया रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन

CG News: ट्रिपलआईटी नया रायपुर में ‘‘मेक-इन-सिलिकॉन’’ राष्ट्रीय सिम्पोजियम ऑन इनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर’’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। 7 व 8 नवम्बर को होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी के पोस्टर और वेबसाइट का विमोचन शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया। 2025 को ट्रिपलआईटी-नया रायपुर में आयोजित होगी।
यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर नवाचार करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी।
उनके अनुसार, स्वदेशी सेमीकंडक्टर अधोसंरचना ही भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है।
यह आयोजन भारत सरकार के ‘‘सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन’’ और छत्तीसगढ़ सरकार की तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे।
CG News: ट्रिपलआईटी के निदेशक प्रोफेसर ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि इस संगोष्ठी में देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है। इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।