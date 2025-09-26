CG News: विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में रायपुर के 22 प्रोफेसर शामिल, शोध में उत्कृष्टता की पहचान

CG News: अमरीका की प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की रैंकिंग की प्रतिष्ठित सूची में शहर के 22 प्रोफेसर शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा एनआईटी रायपुर के 15 प्रोफेसर के साथ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 6 और ट्रिपलआईटी के एक प्रोफेसर शामिल हैं।
यह सूची प्रतिवर्ष विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनेक मानकों और सूचकांकों के आधार पर, एल्सेवियर द्वारा आईसीएसआर लैब के माध्यम से उपलब्ध कराए गए स्कोपस डेटा का उपयोग करके तैयार की जाती है, ताकि नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के मस्तिष्क में पनप रही वैज्ञानिक क्षमता को प्रोत्साहित और विकसित किया जा सके। इसे शोध उत्पादकता, शोध पत्रों की गुणवत्ता, प्रभाव कारक और वैश्विक उद्धरण जैसे मानकीकृत संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है।
एनआईटी में करियर लॉन्ग इम्पैक्ट श्रेणी की सूची में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अवनीश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गोविंद प्रसाद गुप्ता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एम. के. प्रधान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और एचओडी डॉ. सचिन जैन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुभोजित घोष के नाम शामिल हैं।
वहीं, सिंगल इयर इम्पैक्ट श्रेणी में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अवनीश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गोविंद प्रसाद गुप्ता, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी डॉ. दिलीप सिंह सिसोदिया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राकेश त्रिपाठी, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिमा गुप्ता, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. बिकेश कुमार सिंह।
भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ. आयुष खरे, मेटलर्जी एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुदीप कुमार सिन्हा, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. लता शिव बच्चन उपाध्याय, एप्लाइड जियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. डी. सी. झारिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. सचिन जैन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ राजन कुमार के नाम शामिल हैं।
ऐसे ही पं. रविवि के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रो. शैलेन्द्र साराफ, प्रो. स्वर्णलता साराफ, प्रो. मंजू सिंह, प्रो. दीपेन्द्र सिंह, प्रो. अंबर व्यास और रसायन शास्त्र अध्ययन शाला के प्रो. कमलेश श्रीवास हैं। वही ट्रिपलआईटी के डॉ. रूहुल अमीन शामिल हैं।