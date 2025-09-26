CG News: विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में रायपुर के 22 प्रोफेसर शामिल, शोध में उत्कृष्टता की पहचान

वहीं, सिंगल इयर इम्पैक्ट श्रेणी में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अवनीश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गोविंद प्रसाद गुप्ता, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी डॉ. दिलीप सिंह सिसोदिया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राकेश त्रिपाठी, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिमा गुप्ता, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. बिकेश कुमार सिंह।