रायपुर

CG News: भारत स्काउट गाइड विवाद पर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद बृजमोहन, पद से हटाने के विरोध में दायर की याचिका

CG News: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन स्थगित करने की घोषणा की और पद से हटाने के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 08, 2026

हाईकोर्ट पहुंचे सांसद बृजमोहन

हाईकोर्ट पहुंचे सांसद बृजमोहन (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ में नौ से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी पर विवाद गहरा गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनको इस पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक है।

CG News: स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद की दावेदारी

ना तो उन्हें इस बारे में कोई सूचना दी गई और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया है। पूरी कार्रवाई एकतरफा तरीके से की जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने सांसद और परिषद के वैधानिक अध्यक्ष की हैसियत से 5 जनवरी को जंबूरी की बैठक भी ली थी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद की दावेदारी है। दोनों अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। बृजमोहन का दावा है कि 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के कारण आयोजन को रद्द कर दिया गया है।

इस आयोजन को नवा रायपुर में होना था, परंतु गलत तरीके से बालोद में व्यवस्था की गई है। अपनी याचिका में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद पर वे लगातार काम करते आ रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें बिना जानकारी दिए आयोजन किए जा रहे हैं। पद से हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया है।

जानें क्या यह है मामला?

CG News: विवाद की शुरुआत उस आदेश से मानी जा रही है, जो 13 दिसंबर 2025 की तारीख में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खेमे से मीडिया को भेजा गया, जिसमें उन्हें स्काउट्स एंड गाइड का पदेन अध्यक्ष मनोनीत बताया गया। इसके बाद आयोजन के अधिकार, जिम्मेदारी और फैसलों को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई।

राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 9 से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पहली बार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी की मेजबानी का अवसर मिला है और यह राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है।

Updated on:

08 Jan 2026 03:41 pm

Published on:

08 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: भारत स्काउट गाइड विवाद पर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद बृजमोहन, पद से हटाने के विरोध में दायर की याचिका

रायपुर

छत्तीसगढ़

धान खरीदी में डिजिटल क्रांति! CM साय की नीति से किसानों को मिला पूरा भुगतान, जानें पूरी डिटेल…

धान खरीदी में डिजिटल क्रांति! CM साय की नीति से किसानों को मिला पूरा भुगतान, जानें पूरी डिटेल...(photo-patrika)
रायपुर

Rajim Kumbh Kalp-Fair 2026: राजिम कुंभ आयोजन से पहले टेंडर टाइमलाइन पर बवाल, मंत्री ने कहा- नहीं होने देंगे गड़बड़ी

टेंडर की समय-सीमा पर विवाद (photo source- Patrika)
रायपुर

PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार

PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार(photo-patrika)
रायपुर

राजधानी में राज्यपाल और गांवों में मुखिया फहराएंगे तिरंगा, 26 जनवरी के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी

आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी, बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत उपलब्धि

CG News: अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी, बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत उपलब्धि
रायपुर
