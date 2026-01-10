IAS Deepak Soni: काम ऐसा कि मिसाल बन गया… CG के युवा IAS अफसर को अब केंद्र सरकार मेें मिली बड़ी जिम्मेदारी

IAS Deepak Soni: छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के IAS अफसर दीपक सोनी को भारत सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति को स्वीकृति दी, जिसके बाद अब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। वर्तमान में वे बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। उनकी कार्यकुशलता और नवाचारों के चलते वे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, यही वजह है कि उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।