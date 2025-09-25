CG Scholarship: छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन, 25 अक्टूबर तक कर सकते है अप्लाई

CG Scholarship: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईटी, आईआईआईटी में चयन के बाद प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।