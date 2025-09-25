CG Scholarship: छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन, 25 अक्टूबर तक कर सकते है अप्लाई

CG Scholarship: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईटी, आईआईआईटी में चयन के बाद प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।
पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में 25 अक्टूबर तक पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला बालोद में आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही आवेदन का प्रारूप जिले की वेबसाइट बालोद डॉट जीओवी डॉट इन से प्राप्त किया जा सकता है। समय तक आवेदन नहीं करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं।