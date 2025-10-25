Thagi News: प्लॉट बिक्री के नाम पर 10 वर्षों से हो रही ठगी, बिल्डर पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता नर्मदानगर बिलासपुर निवासी ब्रजभूषण यादव ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में मोहतराई स्थित प्लॉट नंबर 831 (रकबा 1200 वर्गफुट) को 4 लाख 20 हजार रुपए में नेहरूनगर बिलासपुर निवासी आशीष जायसवाल से खरीदा था। उस समय आरोपी ने कहा था कि सीजी रेरा से अप्रूवल मिलने के बाद रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इस तरह बीते 10 वर्षों में न तो रजिस्ट्री कराई गई, न ही रकम लौटाई गई। आरोपी हर बार एग्रीमेंट की तारीख बढ़ाकर टालता रहा और 2024 में प्रोजेक्ट का नाम बदलकर ‘साईं माया प्रोजेक्ट’ कर दिया।