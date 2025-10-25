Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Thagi News: प्लॉट बिक्री के नाम पर 10 वर्षों से हो रही ठगी, बिल्डर पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

Thagi News: रतनपुर थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के नाम पर करीब एक दशक से चल रहे धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी बिल्डर आशीष जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

Thagi News: रतनपुर थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के नाम पर करीब एक दशक से चल रहे धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी बिल्डर आशीष जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला मोहतराई स्थित विवादित साईं माया प्रोजेक्ट (पूर्व में द ब्रिज) का है, जहां दर्जनों खरीदारों से लाखों रुपए वसूले जाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई।

शिकायतकर्ता नर्मदानगर बिलासपुर निवासी ब्रजभूषण यादव ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में मोहतराई स्थित प्लॉट नंबर 831 (रकबा 1200 वर्गफुट) को 4 लाख 20 हजार रुपए में नेहरूनगर बिलासपुर निवासी आशीष जायसवाल से खरीदा था। उस समय आरोपी ने कहा था कि सीजी रेरा से अप्रूवल मिलने के बाद रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इस तरह बीते 10 वर्षों में न तो रजिस्ट्री कराई गई, न ही रकम लौटाई गई। आरोपी हर बार एग्रीमेंट की तारीख बढ़ाकर टालता रहा और 2024 में प्रोजेक्ट का नाम बदलकर ‘साईं माया प्रोजेक्ट’ कर दिया।

आवेदक का आरोप है कि आरोपी ने इसी तरह देवा सिंह जायसवाल, शशिकला देशमुख और रेखा रानी विश्वकर्मा सहित कई अन्य लोगों को भी प्लॉट बेचकर ठगी की। बार-बार आश्वासन और रेरा के नाम पर बरगलाने से परेशान पीड़ित ने आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद रतनपुर पुलिस ने पाया कि आरोपी ने जानबूझकर धोखाधड़ी की है। इस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक मेलाराम कठौतिया को सौंपी है।

अन्य पीड़ितों से भी हो रही पूछताछ

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अन्य पीड़ितों की भी जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि बिना रेरा अप्रूवल और वैध दस्तावेजों के किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश न करें, ताकि ऐसे धोखेबाज बिल्डरों के जाल में फंसने से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

इंस्टाग्राम, फेसबुक व यूट्यूब पर चल रहा था ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 11 आरोपियों को दबोचा, जानें पूरा मामला
रायपुर
11 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Thagi News: प्लॉट बिक्री के नाम पर 10 वर्षों से हो रही ठगी, बिल्डर पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छठ घाट के पास मिला नवजात शिशु का शव, मंजर देख लोगों के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 29 अक्टूबर से 4 डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में होगी मामलों की सुनवाई

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holiday: 10 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल व दफ्तर! जानें वजह

बिलासपुर

सिम्स में बाहरी दलालों का नेटवर्क सक्रिय, मरीजों को बहलाकर निजी अस्पताल भेजने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

सिम्स में दलालों का जाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG News: 10 साल की बच्ची की आंख में घुसी पूजा की घंटी, ऑपरेशन से बची जान,दिमाग को पहुंचा नुकसान

CG News: 10 साल की बच्ची की आंख में घुसी पूजा की घंटी, ऑपरेशन से बची जान,दिमाग को पहुंचा नुकसान
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.