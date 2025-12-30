साप्ताहिक बाजार में कई व्यापारियों के गल्लों से निकले नकली नोट! मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार

500 के नकली नोट से हडक़ंप ( Photo - Patrika )
CG News: दुर्ग जिले के रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सब्जी और पसरा कारोबारियों को लेन-देन के दौरान 500 रुपए के नकली नोट मिलने लगे। ( CG News ) शाम करीब पांच बजे बाजार में भारी भीड़ थी। इसी दौरान एक सब्जी व्यापारी ने 500 रुपए का नोट देने पर ग्राहक ने उसे नकली बताए जाने के बाद मामला सामने आया।
धीरे-धीरे जांच की गई तो एक-दो नहीं, बल्कि 500 रुपए के दर्जनों नकली नोट अलग-अलग व्यापारियों के गल्लों से पाए गए। खबर फैलते ही व्यापारियों में घबराहट फैल गई और सभी अपने-अपने नकद की जांच करने लगे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला के दिए गए नोट पर सबसे पहले विवाद हुआ। जब महिला से पूछताछ करने के लिए लोग उसके पीछे गए तो वह एक दुकान में छिपने की कोशिश करने लगी। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। महिला के पास 500 रुपए एक नकली का नोट मिला, हालांकि वह इसे बाजार से मिला हुआ बता रही थी और अपना पता बार-बार बदलकर बता रही थी। इसी दौरान उसका पति भी मौके पर पहुंच गया, जिससे भीड़ और बढ़ गई।
स्थिति बिगड़ती देख लोगों ने तुरंत रानीतराई थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला-पुरुष दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बाजार से मिले सभी संदिग्ध नकली नोट जब्त कर लिए गए हैं।
घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में भय का माहौल है। जिन व्यापारियों के पास नकली नोट पहुंचे थे, वे थाने जाकर नोट जमा कर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट कहां से आए, इनके पीछे कौन-सा गिरोह सक्रिय है और बाजार तक इनकी सप्लाई कैसे हुई। मामले की विवेचना देर रात तक जारी है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग