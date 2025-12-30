30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

साप्ताहिक बाजार में कई व्यापारियों के गल्लों से निकले नकली नोट! मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों के गल्लों से पाए गए नकली नोटों से हड़कंप मच गया..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Dec 30, 2025

CG News, fake 500 rs news

500 के नकली नोट से हडक़ंप ( Photo - Patrika )

CG News: दुर्ग जिले के रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सब्जी और पसरा कारोबारियों को लेन-देन के दौरान 500 रुपए के नकली नोट मिलने लगे। ( CG News ) शाम करीब पांच बजे बाजार में भारी भीड़ थी। इसी दौरान एक सब्जी व्यापारी ने 500 रुपए का नोट देने पर ग्राहक ने उसे नकली बताए जाने के बाद मामला सामने आया।

धीरे-धीरे जांच की गई तो एक-दो नहीं, बल्कि 500 रुपए के दर्जनों नकली नोट अलग-अलग व्यापारियों के गल्लों से पाए गए। खबर फैलते ही व्यापारियों में घबराहट फैल गई और सभी अपने-अपने नकद की जांच करने लगे।

CG News: महिला को लेकर बढ़ा शक, भीड़ ने घेरा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला के दिए गए नोट पर सबसे पहले विवाद हुआ। जब महिला से पूछताछ करने के लिए लोग उसके पीछे गए तो वह एक दुकान में छिपने की कोशिश करने लगी। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। महिला के पास 500 रुपए एक नकली का नोट मिला, हालांकि वह इसे बाजार से मिला हुआ बता रही थी और अपना पता बार-बार बदलकर बता रही थी। इसी दौरान उसका पति भी मौके पर पहुंच गया, जिससे भीड़ और बढ़ गई।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

स्थिति बिगड़ती देख लोगों ने तुरंत रानीतराई थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला-पुरुष दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बाजार से मिले सभी संदिग्ध नकली नोट जब्त कर लिए गए हैं।

जांच जारी, व्यापारियों में डर का माहौल

घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में भय का माहौल है। जिन व्यापारियों के पास नकली नोट पहुंचे थे, वे थाने जाकर नोट जमा कर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट कहां से आए, इनके पीछे कौन-सा गिरोह सक्रिय है और बाजार तक इनकी सप्लाई कैसे हुई। मामले की विवेचना देर रात तक जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 01:11 pm

Published on:

30 Dec 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / साप्ताहिक बाजार में कई व्यापारियों के गल्लों से निकले नकली नोट! मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, इधर कथास्थल में युवती ने की नस काटने की कोशिश

CG News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, इधर कथास्थल में युवती ने की नस काटने की कोशिश
भिलाई

दुष्कर्म के आरोप में आरक्षक बर्खास्त, पीड़िता बोली- जांच के नाम निजी वाहन में…

CG Rape case, CG Police
भिलाई

छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू

Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail(photo-patrika)
भिलाई

अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल...

अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल(photo-patrika)
भिलाई

बिना टोकन धान खरीदी

बिना टोकन धान खरीदी! कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने झीट समिति में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.