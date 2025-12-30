साप्ताहिक बाजार में कई व्यापारियों के गल्लों से निकले नकली नोट! मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला के दिए गए नोट पर सबसे पहले विवाद हुआ। जब महिला से पूछताछ करने के लिए लोग उसके पीछे गए तो वह एक दुकान में छिपने की कोशिश करने लगी। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। महिला के पास 500 रुपए एक नकली का नोट मिला, हालांकि वह इसे बाजार से मिला हुआ बता रही थी और अपना पता बार-बार बदलकर बता रही थी। इसी दौरान उसका पति भी मौके पर पहुंच गया, जिससे भीड़ और बढ़ गई।