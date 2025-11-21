CG Crime: जतमई-घटारानी में लूटकांड का पर्दाफाश, मारपीट कर लूटे थे मोबाइल और पैसे, सात बदमाश गिरफ्तार

इनमें से कई आरोपी आदतन अपराधी हैं और विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध पूर्व से कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राहुल गेंडरे के खिलाफ रायपुर के खम्हारडीह, सिविल लाइन और विधानसभा थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह आरोपी योगेश्वर निषाद और सत्यम साहू के विरुद्ध भी धमतरी और राजिम क्षेत्रों में चोरी, हथियार और अन्य गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में विश्वास और मजबूत हुआ हैए वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है।