CG Crime: जतमई-घटारानी में लूटकांड का पर्दाफाश, मारपीट कर लूटे थे मोबाइल और पैसे, सात बदमाश गिरफ्तार

जतमई-घटारानी में लूटकांड का पर्दाफाश (Photo Patrika)
CG Crime: जतमई-घटारानी मार्ग पर 18 नवंबर की शाम तीन युवकों से हुई लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। लेकिन गरियाबंद पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर इस गुत्थी को सुलझा लिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक अपचारी बालक सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
शिकायत के अनुसार महासमुंद जिले के बिराजपाली निवासी तुलेश्वर सेन अपने दोस्तों डिगेश्वर यादव और कलीराम यादव के साथ जतमई-घटारानी दर्शन करने पहुंचे थे। शाम करीब 4 बजे केडिआमा तालाब (जतमई, घटारानी मार्ग) के आगे ही तीन मोटरसाइकिलों में सवार सात युवकों ने उनकी बाइक ओवरटेक की और जबरन रोक लिया। बदमाशों ने बाइक की चाबी खींच ली और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करते हुए तीनों युवकों के मोबाइल फोन और 4400 रुपये लूट लिए। घटना से घबरा, युवक घर लौटे और 19 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने छुरा थाना प्रभारी और साइबर सेल टीम को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। टीम ने इलाके में मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और संदेहियों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई। संकलित सुरागों के आधार पर संदेही युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें सभी आरोपियों ने बारी-बारी से अपराध कबूल कर लिया।
पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल, नगदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों में सत्यम साहू (बरौंडा, राजिम), टिकू उर्फ टिकेश्वर यादव (खम्हरियाडीह) देवरबीजा (बेमेतरा), हेमंत उर्फ हिरेश साहू (बरौंडा) राजिम, करन साहू (करेलीछोटी), मगरलोड (धमतरी), योगेश्वर निषाद (स्कूलपारा बरौंडा) राजिम, राहुल गेंडरे (खम्हारडीह) रायपुर और एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
इनमें से कई आरोपी आदतन अपराधी हैं और विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध पूर्व से कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राहुल गेंडरे के खिलाफ रायपुर के खम्हारडीह, सिविल लाइन और विधानसभा थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह आरोपी योगेश्वर निषाद और सत्यम साहू के विरुद्ध भी धमतरी और राजिम क्षेत्रों में चोरी, हथियार और अन्य गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में विश्वास और मजबूत हुआ हैए वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है।
