रिश्वत से करती अटेंडेंस फुल… शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की निदेशक गिरफ्तार

जयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जयपुर में मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की निदेशक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि निदेशक ने कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा की उपस्थिति (अटेंडेंस) पूरी कराने के बदले 4500 रुपए की रिश्वत ली।
एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि ग्राम मदाउ मानसरोवर स्थित मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की निदेशक भंवर कंवर परिवादी से उपस्थिति पूर्ण करने के एवज में पांच हजार रुपए की मांग कर रही थी और इसके लिए लगातार दबाव बना रही थी।शिकायत के सत्यापन के दौरान 4500 रुपए देने पर सहमति बनी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक अर्चना मीणा के नेतृत्व में एसीबी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। मंगलवार को परिवादी से 4500 रुपए की रिश्वत लेते समय निदेशक भंवर कंवर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
