अंबिकापुर

Collector inspection SIR work: एसआईआर का काम देखने निकले कलेक्टर, कहा- ऐसे करोगे तो जल्दी पूरी होगी प्रक्रिया

Collector inspection SIR work: कलेक्टर ने जिले के सीतापुर, लुण्ड्रा, बतौली क्षेत्र का दौरा कर एसआईआर के कार्यों का लिया जायजा, बीएलओ समेत अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 23, 2025

Collector inspection SIR work

Collector reached to see SIR work (Photo- PRO)

अंबिकापुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक के साथ रविवार को जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों (Collector inspection SIR work) का जायजा लेने निकले। उन्होंने इस दौरान लुण्ड्रा के बटवाही एवं ससौली तथा बतौली के शिवपुर, बिलासपुर, खड़धोला, विशुनपुर सहित सीतापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में एसआईआर कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुनादी कराकर फॉर्म भरवाएंगे तो प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।

कलेक्टर ने गांवों में बीएलओ द्वारा किए जा रहे एसआईआर कार्यों (Collector inspection SIR work) का जायजा लिया तथा फॉर्म वितरण, जमा करने एवं डिजिटाइजेशन के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में फॉर्म जमा कर ऑनलाइन अपलोड की कार्यवाही तहसील एवं जनपद कार्यालयों में करें, ताकि प्रक्रिया में देरी ना हो।

गांव में किसी स्थल का चयन कर चौपाल लगाएं और कोटवारों से मुनादी कराकर फॉर्म (Collector inspection SIR work) भरवाएं। उन्होंने सरपंचों को लोगों को इस हेतु प्रेरित करने कहा।

Collector inspection SIR work: सभी को मिलकर करना होगा काम

कलेक्टर (Collector inspection SIR work) ने कहा कि डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाएं तथा सभी अधिकारी कम प्रगति वाले क्षेत्रों में फोकस करें। पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी को प्राथमिकता के साथ गम्भीरतापूर्ण ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।

23 Nov 2025 07:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Collector inspection SIR work: एसआईआर का काम देखने निकले कलेक्टर, कहा- ऐसे करोगे तो जल्दी पूरी होगी प्रक्रिया

