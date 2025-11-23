Collector inspection SIR work: एसआईआर का काम देखने निकले कलेक्टर, कहा- ऐसे करोगे तो जल्दी पूरी होगी प्रक्रिया

अंबिकापुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक के साथ रविवार को जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों (Collector inspection SIR work) का जायजा लेने निकले। उन्होंने इस दौरान लुण्ड्रा के बटवाही एवं ससौली तथा बतौली के शिवपुर, बिलासपुर, खड़धोला, विशुनपुर सहित सीतापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में एसआईआर कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुनादी कराकर फॉर्म भरवाएंगे तो प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।