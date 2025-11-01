SIR in Surguja: सरगुजा में एसआईआर शुरु, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे वोटरों का वेरिफिकेशन, इस तिथि को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR in Surguja) के तहत देश के 12 राज्यों, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और पारदर्शी बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नामों को सूची से हटाना, स्थायी रूप से निवास बदलने वाले मतदाताओं का नाम हटाना, एक ही व्यक्ति के 2 स्थानों पर पंजीकरण को निरस्त करना और अपात्र व्यक्तियों के नामों को सूची से बाहर करना है।