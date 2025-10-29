Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची SIR शुरू, भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म, ये होंगे दस्तावेज

CG News: एसआईआर से पहले ही 71.5 फीसदी मतदाताओं की पहचान कर ली गई है। इन्हें फार्म जमा करना होगा, लेकिन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 29, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची SIR शुरू, भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म, ये होंगे दस्तावेज

CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मंगलवार को इसकी विस्तार से जानकारी दी। एसआईआर के तहत प्रदेश के 2.12 लाख से अधिक मतदाताओं को आयोग का गणना फार्म भरना होगा। इसके लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर दस्तक देंगे। उन्होंने बताया कि एसआईआर से पहले ही 71.5 फीसदी मतदाताओं की पहचान कर ली गई है। इन्हें फार्म जमा करना होगा, लेकिन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। शेष मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी। दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।

भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म

बीएलओ नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को ईएफ भरने में मदद करेंगे, उसे एकत्र करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे।

इनमें से कोई एक दस्तावेज

किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम की तरफ से जारी पहचान पत्र शेषञ्चपेज०९

1 जुलाई 1987 से पहले भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू की तरफ से जारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र/दस्तावेज।

सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी जन्म प्रमाणपत्र।, पासपोर्ट।

मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की तरफ से जारी)।

स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी की तरफ से जारी)।

वन अधिकार प्रमाणपत्र।

ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी)।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो। परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से तैयार)।

सरकार की तरफ से जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।

आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ईआरएस/संस्करण -2 दिनांक 09.09.2025 के निर्देश लागू होंगे।

दिनांक 1 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में बिहार एसआईआर की निर्वाचक नामावली का उद्धरण।

मतदाता सूची में मिलान नहीं होने पर मतदाताओं को जन्म के आधार पर दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले भरत में जन्म लेने वालों को 13 दस्तावेज में से किसी एक को जमा करना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने माता-पिता से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। जिन जन्म 2 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपने या माता-पिता से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 10:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची SIR शुरू, भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म, ये होंगे दस्तावेज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: एम्स में जल्द ही हार्ट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

CG News: एम्स में जल्द ही हार्ट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
रायपुर

Raipur News: 1 से 5 नवंबर तक विवेकानंद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर, रजत जयंती के लिए बढ़ाई सुरक्षा

Raipur News: 1 से 5 नवंबर तक विवेकानंद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर, रजत जयंती के लिए बढ़ाई सुरक्षा
रायपुर

CG Job: केमिस्ट पदों के लिए निकली भर्ती परीक्षा, इस तारीख तक करें आवेदन

CG Job: केमिस्ट पदों के लिए निकली भर्ती परीक्षा, इस तारीख तक करें आवेदन
रायपुर

CG News: साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अस्वस्थ, अस्पताल में भर्ती

CG News: साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अस्वस्थ, अस्पताल में भर्ती
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के फरसाबहार में 40.89 करोड़ के 13 कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के फरसाबहार में 40.89 करोड़ के 13 कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.