CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची SIR शुरू, भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म, ये होंगे दस्तावेज

CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मंगलवार को इसकी विस्तार से जानकारी दी। एसआईआर के तहत प्रदेश के 2.12 लाख से अधिक मतदाताओं को आयोग का गणना फार्म भरना होगा। इसके लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर दस्तक देंगे। उन्होंने बताया कि एसआईआर से पहले ही 71.5 फीसदी मतदाताओं की पहचान कर ली गई है। इन्हें फार्म जमा करना होगा, लेकिन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। शेष मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी। दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।