Cooker blast: दशगात्र कार्यक्रम में खाना बनाते समय फटा कूकर, 2 महिलाएं गंभीर, एक मृतक की बहू तो दूसरी है साली

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम सिलाजू में शनिवार को दशगात्र कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाएं खाना बना रही थीं। इस दौरान अचानक कूकर फट (Cooker blast) गया। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इनमें एक मृतक की बहू और दूसरी साली है। परिजन द्वारा दोनों को रामानुजगंज अस्पताल ले जाया गया। यहां से घायल बहू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।