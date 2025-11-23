Cooker blast: दशगात्र कार्यक्रम में खाना बनाते समय फटा कूकर, 2 महिलाएं गंभीर, एक मृतक की बहू तो दूसरी है साली

Injured woman (Photo- Patrika)
बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम सिलाजू में शनिवार को दशगात्र कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाएं खाना बना रही थीं। इस दौरान अचानक कूकर फट (Cooker blast) गया। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इनमें एक मृतक की बहू और दूसरी साली है। परिजन द्वारा दोनों को रामानुजगंज अस्पताल ले जाया गया। यहां से घायल बहू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
बलरामपुर जिले के ग्राम सिलाजू निवासी प्रेम कुमार यादव के पिता का 10 दिन पूर्व निधन हो गया था। शनिवार को दशगात्र का कार्यक्रम चल रहा था। शाम को प्रेमकुमार की पत्नी सुषमा यादव 30 वर्ष व मौसी फुलवा देवी 50 वर्ष कूकर (Cooker blast) में खाना बना रही थीं।
इसी दौरान अचानक तेज आवाज के साथ कूकर फट (Cooker blast) गया, इससे पास बैठीं सुषमा यादव व फुलवा देवी के चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आईं तथा वे झुलस गईं। आवाज सुनकर परिजन दौडक़र वहां पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल ले जाया गया।
हादसे में सुषमा यादव की आंखों व चेहरे में गंभीर चोटें (Cooker blast) आई हैं, वहीं उसका चेहरा भी झुलस गया है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि फुलवा देवी का उपचार रामानुजगंज में ही चल रहा है। हादसे से शोक संतप्त परिवार की परेशानी और बढ़ गई है।
