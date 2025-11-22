Haryana gang: जमीन पर कब्जा दिलाने हरियाणा से हथियार लेकर आए थे कुख्यात बदमाश, लोगों ने कार पर किया पथराव, 4 हिरासत में

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है। इनके बीच मारपीट भी हो चुकी है, मामला थाने तक भी पहुंच चुका है। इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करने हरियाणा (Haryana gang) से कुछ बदमाशों को बुला लिया था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को बदमाश हथियार लेकर कार से पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर तोडफ़ोड़ की, इसके बाद वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में लिया है।