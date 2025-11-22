Haryana gang: जमीन पर कब्जा दिलाने हरियाणा से हथियार लेकर आए थे कुख्यात बदमाश, लोगों ने कार पर किया पथराव, 4 हिरासत में

Villagers broken car (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है। इनके बीच मारपीट भी हो चुकी है, मामला थाने तक भी पहुंच चुका है। इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करने हरियाणा (Haryana gang) से कुछ बदमाशों को बुला लिया था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को बदमाश हथियार लेकर कार से पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर तोडफ़ोड़ की, इसके बाद वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में लिया है।
दरअसल क्रांतिप्रकाशपुर निवासी एक धर्म विशेष के 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है। एक पक्ष द्वारा हरियाणा से जमीन पर कब्जा करने बदमाशों (Haryana gang) को बुलाया गया था। शनिवार की दोपहर हरियाणा निवासी 4 लोग कार से गांव में पहुंचे। यहां वे दूसरे पक्ष के व्यक्ति व गांव के लोगों को हथियार, लाठी-डंडे से डरा-धमका रहे थे।
इसके बाद गांव के लोग भडक़ गए और उनकी कार पर पथराव शुरु कर दिया। यह देख चारों इधर-उधर भाग निकले। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हरियाणा से आए 4 बदमाशों (Haryana gang) को हिरासत में लिया। उनसे हथियार बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
गौरतलब है कि पिछले साल जमीन पर कब्जा दिलाने व शहर के व्यवसायियों को डरा धमकाकर रुपए वसूली करने पिछले साल भी हरियाणा का फौजी गैंग (Haryana gang) शहर में सक्रिय था। पुलिस ने गैंग के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद यह अंबिकापुर में दूसरी घटना है।
