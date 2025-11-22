Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Haryana gang: जमीन पर कब्जा दिलाने हरियाणा से हथियार लेकर आए थे कुख्यात बदमाश, लोगों ने कार पर किया पथराव, 4 हिरासत में

Haryana gang: शहर से लगे क्रांतिप्रकाशपुर में दो पक्षों में चल रहा है जमीन विवाद, एक पक्ष ने बुलाया था हरियाणा से बदमाशों को, पुलिस कर रही पूछताछ

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 22, 2025

Haryana gang

Villagers broken car (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है। इनके बीच मारपीट भी हो चुकी है, मामला थाने तक भी पहुंच चुका है। इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करने हरियाणा (Haryana gang) से कुछ बदमाशों को बुला लिया था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को बदमाश हथियार लेकर कार से पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर तोडफ़ोड़ की, इसके बाद वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में लिया है।

दरअसल क्रांतिप्रकाशपुर निवासी एक धर्म विशेष के 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है। एक पक्ष द्वारा हरियाणा से जमीन पर कब्जा करने बदमाशों (Haryana gang) को बुलाया गया था। शनिवार की दोपहर हरियाणा निवासी 4 लोग कार से गांव में पहुंचे। यहां वे दूसरे पक्ष के व्यक्ति व गांव के लोगों को हथियार, लाठी-डंडे से डरा-धमका रहे थे।

इसके बाद गांव के लोग भडक़ गए और उनकी कार पर पथराव शुरु कर दिया। यह देख चारों इधर-उधर भाग निकले। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हरियाणा से आए 4 बदमाशों (Haryana gang) को हिरासत में लिया। उनसे हथियार बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

Haryana gang: हरियाणा का फौजी गैंग हो चुका है गिरफ्तार

गौरतलब है कि पिछले साल जमीन पर कब्जा दिलाने व शहर के व्यवसायियों को डरा धमकाकर रुपए वसूली करने पिछले साल भी हरियाणा का फौजी गैंग (Haryana gang) शहर में सक्रिय था। पुलिस ने गैंग के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद यह अंबिकापुर में दूसरी घटना है।

ये भी पढ़ें

Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
अंबिकापुर
Teacher monitoring dogs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Haryana gang: जमीन पर कब्जा दिलाने हरियाणा से हथियार लेकर आए थे कुख्यात बदमाश, लोगों ने कार पर किया पथराव, 4 हिरासत में

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Commits suicide: शराब पीने से मना करने पर घरवालों से हो गया नाराज, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

Commits suicide
अंबिकापुर

Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

Teacher monitoring dogs
अंबिकापुर

Strike postpone: Video: सहकारी समिति के प्रबंधकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों ने स्थगित की हड़ताल, कहा- एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी करें शून्य

Strike postpone
अंबिकापुर

Police-lawyer beaten case: Video: प्रधान आरक्षक और वकील में मारपीट मामला: अब पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरा कश्यप समाज, एसपी से कही ये बात

Police-lawyer beaten case
अंबिकापुर

MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम

MLA caste certificate case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.