एरिया डोमिनेशन के दौरान धमाका… IED की चपेट में आकर महिला आरक्षक घायल, हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा रायपुर

IED Blast: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। थाना फूलबगड़ी क्षेत्र के गोगुंडा जंगल पहाड़ी इलाके में एरिया डोमिनेशन के दौरान एक महिला आरक्षक IED ब्लास्ट की चपेट में आ गई। घटना में जवान गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार देकर हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया जा रहा है।