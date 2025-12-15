15 दिसंबर 2025,

बालोद

तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत और दो घायल

रविवार की रात डौंडी नगर के कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें डौंडी नगर के दो युवकों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Dec 15, 2025

रविवार की रात डौंडी नगर के कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें डौंडी नगर के दो युवकों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

Road accident : रविवार की रात डौंडी नगर के कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें डौंडी नगर के दो युवकों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से मृतकों के घर व मोहल्ले में भी मातम पसरा है। घटना इतनी भीषण थी कि कार के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और युवक उसमें फंस गए। कार को कटर से काटकर उन्हें बाहर निकाला गया। कार में डौंडी निवासी आकाश बोरकर(24), आशु नायक (22), सूर्यकान्त एवं रितेश सवार थे। इसमें आकाश व आशु की मौत हो गई। शवों का सोमवार को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौपा गया। स्थानीय मुक्तिधाम अंतिम संस्कार किया गया।

कार से चार दोस्त के साथ गए थे ढाबा

चारों दोस्त शाम को दल्लीराजहरा के ढाबा गए थे। वहां से लौटते समय दुर्घटना हो गई। डौंडी थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रक भानुप्रताप मार्ग से आ रहा था और कार में सवार चारों युवक दल्लीराजहरा मार्ग से डौंडी गए थे।

इस साल 502 सड़क दुर्घटनाओं में 201 लोगों की मौत

इस साल जनवरी से 15 दिसंबर तक कुल 502 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इसमें कुल 201 लोगों की मौत हुई और 567 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़े बीते साल की सड़क दुर्घटनाओं से ज्यादा है। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटना चिंता का कारण है। वाहन चालक यातायात नियम को छोड़ अपनी मनमर्जी से वाहन चलाते हैं। इसी कारण तेज रफ्तार एवं शराब के नशे में वाहन चलाने से दुर्घटना हो रही है।

इस साल किस माह में कितनी दुर्घटना

माह - दुर्घटना - मौत - घायल
जनवरी - 38 - 13 - 69
फरवरी - 26 - 12 - 27
मार्च - 50 - 29 - 68
अप्रैल - 45 - 17 - 57
मई - 55 - 24 - 53
जून - 46 - 12 - 47
जुलाई - 42 - 09 - 47
अगस्त 43 - 17 - 35
सितंबर - 30 - 06 - 61
अक्टूबर - 45 - 19 - 38
नवंबर - 48 - 13 - 50
15 दिसंबर तक - 20 - 05 - 15
कुल - 502 - 201 - 567

सड़क पर सावधानी से चलाएं वाहन

जिला यातायात विभाग लगातार वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है। स्कूल एवं कॉलेजों में भी लगातार जगरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। यातायात पुलिस ने लोगों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है।

लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई जारी

जिला यातायात प्रभारी बालोद रविशंकर पांडेय ने कहा कि लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों के तहत वाहन चलाने की सलाह दी जा रही है।

